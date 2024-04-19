Чем известен российский военкор-американец Бентли, погибший в Донецке

Российский военкор-американец Рассел Бентли погиб в Донецке

20 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

О смерти Рассела Бентли стало известно 19 апреля Фото: Нина Зотина/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист с гражданством РФ Рассел Бентли погиб в Донецке. О том, чем известен военкор по кличке «Техас», вступивший в ополчение ДНР, — в материале URA.RU. Биография Рассел Бентли родился в 1960 году в Остине (США) и до восьми лет рос в Хайленд-Парке, штат Техас. В 16 лет он бросил школу, однако позже получил аттестат. В 20 отец убедил его поступить в армию США, где Бентли отслужил три года. После увольнения из армии подрабатывал официантом и лесорубом. Уже в 1990 году он стал активистом движения за легализацию одного из легких наркотиков, присоединившись к идее реформировать законы, связанные с ними. Он баллотировался в Сенат США, набрав 1,65% голосов. Как оказался в Донбассе Рассел Бентли активно критиковал США, он назвал Америку «фашистским государством», а правительство своей страны — «злейшими врагами человечества». Однако, по его словам, не это сподвигло приехать его в Донбасс. Однажды, увидев фотографии пострадавших от ударов в 2014 году, Бентли решил, что поедет «защищать славных людей» Донбасса. «Когда я приехал в Донецк в декабре 2014 года, я не ожидал, что переживу зиму. Но я чувствовал, что лучше умереть в компании героев, чем быть соучастником их убийства, оставаясь в США… Вот я и приехал», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру». Бентли поехал в Донбасс, чтобы сражаться бок о бок с героями Фото: Нина Зотина/РИА Новости Интересные факты из жизни 64-летний Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, был известен под псевдонимами «Техас» и «Донбасский ковбой». Служил в батальоне «Восток» с 2014 по 2017 год. Покинув вооруженные силы, женился на учительнице русского языка. На территории ДНР снимал репортажи для американской аудитории на английском языке, однако его аккаунты в социальных сетях и видеохостингах блокировались — таких было как минимум девять. Также занимался гуманитарной помощью. Смерть в Донецке Информация о пропаже Рассела Бентли появилась 10 апреля. Его жена Людмила Бентли рассказала, что супруг поехал снимать последствия удара по Петровскому району Донецка, откуда поехал помогать людям и перестал выходить на связь. Уже 15 апреля супруга сообщила о возможном похищении мужчины. О смерти Бентли рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, он являлся корреспондентом издания Sputnik. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский журналист с гражданством РФ Рассел Бентли погиб в Донецке. О том, чем известен военкор по кличке «Техас», вступивший в ополчение ДНР, — в материале URA.RU. Рассел Бентли родился в 1960 году в Остине (США) и до восьми лет рос в Хайленд-Парке, штат Техас. В 16 лет он бросил школу, однако позже получил аттестат. В 20 отец убедил его поступить в армию США, где Бентли отслужил три года. После увольнения из армии подрабатывал официантом и лесорубом. Уже в 1990 году он стал активистом движения за легализацию одного из легких наркотиков, присоединившись к идее реформировать законы, связанные с ними. Он баллотировался в Сенат США, набрав 1,65% голосов. Рассел Бентли активно критиковал США, он назвал Америку «фашистским государством», а правительство своей страны — «злейшими врагами человечества». Однако, по его словам, не это сподвигло приехать его в Донбасс. Однажды, увидев фотографии пострадавших от ударов в 2014 году, Бентли решил, что поедет «защищать славных людей» Донбасса. «Когда я приехал в Донецк в декабре 2014 года, я не ожидал, что переживу зиму. Но я чувствовал, что лучше умереть в компании героев, чем быть соучастником их убийства, оставаясь в США… Вот я и приехал», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру». 64-летний Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, был известен под псевдонимами «Техас» и «Донбасский ковбой». Служил в батальоне «Восток» с 2014 по 2017 год. Покинув вооруженные силы, женился на учительнице русского языка. На территории ДНР снимал репортажи для американской аудитории на английском языке, однако его аккаунты в социальных сетях и видеохостингах блокировались — таких было как минимум девять. Также занимался гуманитарной помощью. Информация о пропаже Рассела Бентли появилась 10 апреля. Его жена Людмила Бентли рассказала, что супруг поехал снимать последствия удара по Петровскому району Донецка, откуда поехал помогать людям и перестал выходить на связь. Уже 15 апреля супруга сообщила о возможном похищении мужчины. О смерти Бентли рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, он являлся корреспондентом издания Sputnik.