05 мая 2024
04 мая 2024
03 мая 2024

Бизнесмены ЯНАО стали лидерами по выплате кредитов среди других регионов РФ

В ЯНАО бизнесмены более послушно выплачивают кредиты, чем в других регионах
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион вошел в первую десятку лидеров по выплатам кредитов Фото:

Бизнесмены из ЯНАО оказались наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата банковских кредитов. Об этом сообщают исследования журналистов.

«В первую десятку лидеров также входят Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Якутия и Свердловская область. У второй пятерки география более разнообразная, но в большинстве своем это северные регионы», — указано в исследовании РИА Новостей. Доля просрочки у этих регионов не превышает 0,7%, что в пять раз меньше, чем в среднем по стране.

По данным Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была зафиксирована в 2012 году.

В этом году регион возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО. Таким образом, округ занял третью строчку по России. Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34%. Второе место занимает ХМАО (2,74%), а третье — Тюменская область (2,95%).

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Бизнесмены из ЯНАО оказались наиболее дисциплинированными с точки зрения возврата банковских кредитов. Об этом сообщают исследования журналистов. «В первую десятку лидеров также входят Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Якутия и Свердловская область. У второй пятерки география более разнообразная, но в большинстве своем это северные регионы», — указано в исследовании РИА Новостей. Доля просрочки у этих регионов не превышает 0,7%, что в пять раз меньше, чем в среднем по стране. По данным Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была зафиксирована в 2012 году. В этом году регион возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО. Таким образом, округ занял третью строчку по России. Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34%. Второе место занимает ХМАО (2,74%), а третье — Тюменская область (2,95%).
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