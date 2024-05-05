05 мая 2024

Белоруссия опасается, что НАТО оставит свой контингент недалеко от Калининграда

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, nato, солдат, армия нато,  stock
НАТО могут оставить свой контингент у границ Белоруссии и РФ Фото:

Минск опасается, что НАТО решит оставить свой военный контингент в Сувалкском коридоре даже после проведенных там учений. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — сказал Алейник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения, что контингент, дислоцированный для проведения учений в Сувалкском коридоре, останется там на постоянной основе.

В конце апреля стартовали военные учения в Литве, которые проводятся совместно с Польшей, США и Португалией. Основной целью маневров является отработка обороны стратегически важного Сувалкского коридора, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил, что безопасности коридора ничего не угрожает и указал на интерес США к усилению военного присутствия в Литве.

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Минск опасается, что НАТО решит оставить свой военный контингент в Сувалкском коридоре даже после проведенных там учений. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. «Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — сказал Алейник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли опасения, что контингент, дислоцированный для проведения учений в Сувалкском коридоре, останется там на постоянной основе. В конце апреля стартовали военные учения в Литве, которые проводятся совместно с Польшей, США и Португалией. Основной целью маневров является отработка обороны стратегически важного Сувалкского коридора, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью России. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заверил, что безопасности коридора ничего не угрожает и указал на интерес США к усилению военного присутствия в Литве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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