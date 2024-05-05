В Тюменской области увеличилась стоимость аренды дач

Аренда дач выросла из-за подорожания стройматериалов, заявил эксперт Морковкин Фото: Екатерина Сычкова

В Тюменской области за год подорожала аренда дач на 10-20%. В 2024 году снять дом можно за 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила руководитель отдела аренды АН «СОВА» Ярослава Шестакова.

«Сейчас аренда составляет в среднем от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Прежде всего повышение стоимости связано с высокой ипотечной ставкой: из-за этого выросла аренда всех видов жилья», — рассказала Шестакова РБК Тюмень. Отмечается, что стоимость аренды за год выросла на 10-20%.

Эксперт отмечает, что наиболее популярные у тюменцев тракты для аренды дач — Московский, Салаирский и Велижанский. Спрос на них активно растет с апреля, а пик приходится на май. Средний срок аренды — 3-4 месяца, а случаи круглогодичной аренды единичны. По словам экспертов, выгоднее всего является долгосрочная аренда, чем посуточная.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что еще одной причиной подорожания является увеличение цены на стройматериалы. Кроме того, на аренду повлияла стоимость обслуживания загородных домов и участков.

Также в регионе за год выросла стоимость на покупку загородной недвижимости на 23%. В то же время арендная ставка поднялась на 75%. Руководитель направления вторичной и загородной «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин рассказал, что средняя стоимость такого жилья составила 6,5 миллиона рублей, а цена аренды — 70 тысяч рублей в месяц.