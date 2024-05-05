В Екатеринбурге утром 6 мая из-за последствий снегопада подскочили цены на такси. Высокая цена на поездки сохранялась на протяжении всей ночи. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«За поездку до центра из хоть сколько-то удаленной точки от центра города придется отдать 600—700 рублей в тарифе „Эконом“. Причем ждать машину также придется долго», — пожаловались читатели.
Всю ночь в городе был высокий спрос на услуги такси — екатеринбуржцы делают заказов больше, чем доступно машин. Утром вызывать такси стали только чаще, поэтому цены значительно выросли и продолжают расти. Также ситуация осложняется пробками на дорогах.
Однако ближе к утру стоимость поднялась еще выше
Скрин: приложение «ЯндексGo»
Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 700 рублей
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В Екатеринбурге утром 6 мая из-за последствий снегопада подскочили цены на такси. Высокая цена на поездки сохранялась на протяжении всей ночи. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку до центра из хоть сколько-то удаленной точки от центра города придется отдать 600—700 рублей в тарифе „Эконом“. Причем ждать машину также придется долго», — пожаловались читатели. Всю ночь в городе был высокий спрос на услуги такси — екатеринбуржцы делают заказов больше, чем доступно машин. Утром вызывать такси стали только чаще, поэтому цены значительно выросли и продолжают расти. Также ситуация осложняется пробками на дорогах.