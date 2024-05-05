Поездка до Площади 1905 года обойдется горожанам в 700 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Екатеринбурге утром 6 мая из-за последствий снегопада подскочили цены на такси. Высокая цена на поездки сохранялась на протяжении всей ночи. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«За поездку до центра из хоть сколько-то удаленной точки от центра города придется отдать 600—700 рублей в тарифе „Эконом“. Причем ждать машину также придется долго», — пожаловались читатели.

Всю ночь в городе был высокий спрос на услуги такси — екатеринбуржцы делают заказов больше, чем доступно машин. Утром вызывать такси стали только чаще, поэтому цены значительно выросли и продолжают расти. Также ситуация осложняется пробками на дорогах.

Однако ближе к утру стоимость поднялась еще выше Скрин: приложение «ЯндексGo»

Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 700 рублей Скрин: приложения «ЯндексGo» и Uber Russia

Высокие цены на такси были уже в 04:25 Скрин: приложение «ЯндексGo»