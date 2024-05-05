05 мая 2024

В Екатеринбурге из-за снега взлетели цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночной центр. Екатеринбург, слякоть на дороге, снег на дороге
Поездка до Площади 1905 года обойдется горожанам в 700 рублей Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге утром 6 мая из-за последствий снегопада подскочили цены на такси. Высокая цена на поездки сохранялась на протяжении всей ночи. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«За поездку до центра из хоть сколько-то удаленной точки от центра города придется отдать 600—700 рублей в тарифе „Эконом“. Причем ждать машину также придется долго», — пожаловались читатели.

Всю ночь в городе был высокий спрос на услуги такси — екатеринбуржцы делают заказов больше, чем доступно машин. Утром вызывать такси стали только чаще, поэтому цены значительно выросли и продолжают расти. Также ситуация осложняется пробками на дорогах.

Однако ближе к утру стоимость поднялась еще выше
Однако ближе к утру стоимость поднялась еще выше
Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 700 рублей
Чтобы добраться до центра города екатеринбуржцам придется заплатить около 700 рублей
Высокие цены на такси были уже в 04:25
Высокие цены на такси были уже в 04:25

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 6 мая из-за последствий снегопада подскочили цены на такси. Высокая цена на поездки сохранялась на протяжении всей ночи. Об этом сообщают читатели URA.RU. «За поездку до центра из хоть сколько-то удаленной точки от центра города придется отдать 600—700 рублей в тарифе „Эконом“. Причем ждать машину также придется долго», — пожаловались читатели. Всю ночь в городе был высокий спрос на услуги такси — екатеринбуржцы делают заказов больше, чем доступно машин. Утром вызывать такси стали только чаще, поэтому цены значительно выросли и продолжают расти. Также ситуация осложняется пробками на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...