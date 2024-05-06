Снайпер ВС РФ рассказал о ликвидации украинского военного с каской СС

В зоне СВО ликвидирован украинский боец, который использовал каску с символикой СС. Об этом сообщил российский снайпер.
«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал снайпер, передает ТАСС. По его словам, каска, использовавшаяся украинским бойцом, была изъята и теперь хранится как доказательство его уничтожения.
Ранее газета The New York Times писала, что нацистская символика, которую используют украинские военные, может осложнить для Запада проблему украинского конфликта и ставит под удар поддержку Киева западными странами. Издание отмечало, что пока что изображения нацистских символов не подорвали военную поддержку Украины, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.