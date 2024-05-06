Снайпер ВС РФ рассказал о ликвидации украинского военного с каской СС

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Российский снайпер ликвидировал украинского бойца с каской СС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО ликвидирован украинский боец, который использовал каску с символикой СС. Об этом сообщил российский снайпер.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал снайпер, передает ТАСС. По его словам, каска, использовавшаяся украинским бойцом, была изъята и теперь хранится как доказательство его уничтожения.

Ранее газета The New York Times писала, что нацистская символика, которую используют украинские военные, может осложнить для Запада проблему украинского конфликта и ставит под удар поддержку Киева западными странами. Издание отмечало, что пока что изображения нацистских символов не подорвали военную поддержку Украины, передает RT.

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В зоне СВО ликвидирован украинский боец, который использовал каску с символикой СС. Об этом сообщил российский снайпер. «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал снайпер, передает ТАСС. По его словам, каска, использовавшаяся украинским бойцом, была изъята и теперь хранится как доказательство его уничтожения. Ранее газета The New York Times писала, что нацистская символика, которую используют украинские военные, может осложнить для Запада проблему украинского конфликта и ставит под удар поддержку Киева западными странами. Издание отмечало, что пока что изображения нацистских символов не подорвали военную поддержку Украины, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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