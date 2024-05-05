05 мая 2024

Вода стала в десять раз быстрее уходить с курганских дач

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Поселок Смолино. Курган , смолино
За сутки в Курганской области вода ушла с территории 371 дачи Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободился 371 дом, что в десять раз больше, чем днем ранее. Данная информация размещена в telegram-канале.

«За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом», — указано в сообщении. Днем ранее за сутки от воды освободились 57 жилых домов и 35 дачных.

Всего в регионе на 6 мая были подтоплены 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков дорог. Вода не ушла из шести муниципалитетов.

Ранее стало известно, что сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет в Кургане произошел из-за целого ряда негативных факторов. На паводок, в том числе, повлияли дождливое лето, дождливая осень и снежная зима.

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В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободился 371 дом, что в десять раз больше, чем днем ранее. Данная информация размещена в telegram-канале. «За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом», — указано в сообщении. Днем ранее за сутки от воды освободились 57 жилых домов и 35 дачных. Всего в регионе на 6 мая были подтоплены 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков дорог. Вода не ушла из шести муниципалитетов. Ранее стало известно, что сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет в Кургане произошел из-за целого ряда негативных факторов. На паводок, в том числе, повлияли дождливое лето, дождливая осень и снежная зима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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