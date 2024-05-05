Вода стала в десять раз быстрее уходить с курганских дач

06 мая 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

За сутки в Курганской области вода ушла с территории 371 дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободился 371 дом, что в десять раз больше, чем днем ранее. Данная информация размещена в telegram-канале. «За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом», — указано в сообщении. Днем ранее за сутки от воды освободились 57 жилых домов и 35 дачных. Всего в регионе на 6 мая были подтоплены 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков дорог. Вода не ушла из шести муниципалитетов. Ранее стало известно, что сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет в Кургане произошел из-за целого ряда негативных факторов. На паводок, в том числе, повлияли дождливое лето, дождливая осень и снежная зима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободился 371 дом, что в десять раз больше, чем днем ранее. Данная информация размещена в telegram-канале. «За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом», — указано в сообщении. Днем ранее за сутки от воды освободились 57 жилых домов и 35 дачных. Всего в регионе на 6 мая были подтоплены 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков дорог. Вода не ушла из шести муниципалитетов. Ранее стало известно, что сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет в Кургане произошел из-за целого ряда негативных факторов. На паводок, в том числе, повлияли дождливое лето, дождливая осень и снежная зима.