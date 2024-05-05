Вода стала в десять раз быстрее уходить с курганских дач

В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободился 371 дом, что в десять раз больше, чем днем ранее. Данная информация размещена в telegram-канале.
«За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом», — указано в сообщении. Днем ранее за сутки от воды освободились 57 жилых домов и 35 дачных.
Всего в регионе на 6 мая были подтоплены 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков дорог. Вода не ушла из шести муниципалитетов.
Ранее стало известно, что сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет в Кургане произошел из-за целого ряда негативных факторов. На паводок, в том числе, повлияли дождливое лето, дождливая осень и снежная зима.
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В Курганской области за прошедшие сутки от воды освободился 371 дом, что в десять раз больше, чем днем ранее. Данная информация размещена в telegram-канале. «За прошедшие сутки в двух муниципалитетах от воды освободились 47 жилых домов, 371 дачный дом», — указано в сообщении. Днем ранее за сутки от воды освободились 57 жилых домов и 35 дачных. Всего в регионе на 6 мая были подтоплены 487 жилых домов, 6 078 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков дорог. Вода не ушла из шести муниципалитетов. Ранее стало известно, что сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет в Кургане произошел из-за целого ряда негативных факторов. На паводок, в том числе, повлияли дождливое лето, дождливая осень и снежная зима.