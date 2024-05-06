Стало известно, чем был вызван масштабный бунт заключенных в ангарской ИК-15 в 2020 году

Заключенные ИК-15 в Ангарске восстали в 2020 году из-за рабских условий труда

06 мая 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Бунт в ИК-15 был вызван рабскими условиями труда, заявил источник в правоохранительных органах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В 2020 году заключенные ИК-15 города Ангарска восстали из-за рабских условий труда. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Причиной бунта в ангарской ИК-15 были не пытки и не противоправные отношения: бесправных осужденных заставляли годами выкладываться по полной на рабских условиях», — передает слова источника «Лента.ру». Он добавил, что в данной колонии заключенные получали всего 0,4% от рыночной стоимости за добычу одного кубического метра леса, которая составляла 2,1 тысячи рублей. Этот несправедливый эпизод долгое время накапливал недовольство среди заключенных и довел их до бушующего состояния. Согласно собеседнику, бунт в колонии ИК-15 не был вызван пытками или незаконными действиями. У заключенных просто кончилось терпение из-за несправедливости, заключил источник. URA.RU направило запрос в ИК-15 для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В апреле 2020 года сотни заключенных отказались выходить на работу и затем подожгли зону промышленного комплекса. Подавление мятежа потребовало вмешательства тюремного спецназа. Следственный комитет РФ по Иркутской области начал два новых уголовных дела по случаю бунта в Ангарской ИК-15. Они связаны с дезорганизацией деятельности исправительного учреждения и массовыми беспорядками, совершенными организованными группами, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2020 году заключенные ИК-15 города Ангарска восстали из-за рабских условий труда. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «Причиной бунта в ангарской ИК-15 были не пытки и не противоправные отношения: бесправных осужденных заставляли годами выкладываться по полной на рабских условиях», — передает слова источника «Лента.ру». Он добавил, что в данной колонии заключенные получали всего 0,4% от рыночной стоимости за добычу одного кубического метра леса, которая составляла 2,1 тысячи рублей. Этот несправедливый эпизод долгое время накапливал недовольство среди заключенных и довел их до бушующего состояния. Согласно собеседнику, бунт в колонии ИК-15 не был вызван пытками или незаконными действиями. У заключенных просто кончилось терпение из-за несправедливости, заключил источник. URA.RU направило запрос в ИК-15 для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В апреле 2020 года сотни заключенных отказались выходить на работу и затем подожгли зону промышленного комплекса. Подавление мятежа потребовало вмешательства тюремного спецназа. Следственный комитет РФ по Иркутской области начал два новых уголовных дела по случаю бунта в Ангарской ИК-15. Они связаны с дезорганизацией деятельности исправительного учреждения и массовыми беспорядками, совершенными организованными группами, передает РАПСИ.