05 мая 2024
04 мая 2024

В Пермском крае глава округа, к которому были вопросы после выборов, увольняется

Глава Косинского округа Засухин покидает должность после провала с выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , депутат, чиновник, портфель
К работе чиновника давно копились вопросы Фото:

Глава Косинского округа Пермского края Эдуард Засухин, к которому были вопросы после проведения выборов президента, уходит в отставку. Сейчас чиновник находится в отпуске после которого уже не вернется на свое рабочее место. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился.

«Сейчас Засухин в отпуске, из которого уже не вернется. Причина — многочисленные провалы в текущей работе», — говорится в telegram-канале газеты «Звезда». По информации URA.RU, основным претендентом на вакантный пост является экс-глава Чазевского поселения Илья Никонов. Засухин на звонок информационного агентства не ответил.

Источники информагентства предрекали скорую отставку Засухина, отмечая, что на своем посту он «практически ничем не занимался», а всю работу за него делали его замы. Претензии к чиновнику со стороны краевой власти возникли также сразу после выборов президента РФ — явка на выборы в Косинском округе стала одной из самых низких в крае.

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Глава Косинского округа Пермского края Эдуард Засухин, к которому были вопросы после проведения выборов президента, уходит в отставку. Сейчас чиновник находится в отпуске после которого уже не вернется на свое рабочее место. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. «Сейчас Засухин в отпуске, из которого уже не вернется. Причина — многочисленные провалы в текущей работе», — говорится в telegram-канале газеты «Звезда». По информации URA.RU, основным претендентом на вакантный пост является экс-глава Чазевского поселения Илья Никонов. Засухин на звонок информационного агентства не ответил. Источники информагентства предрекали скорую отставку Засухина, отмечая, что на своем посту он «практически ничем не занимался», а всю работу за него делали его замы. Претензии к чиновнику со стороны краевой власти возникли также сразу после выборов президента РФ — явка на выборы в Косинском округе стала одной из самых низких в крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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