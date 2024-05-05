В Пермском крае глава округа, к которому были вопросы после выборов, увольняется

Глава Косинского округа Засухин покидает должность после провала с выборами

06 мая 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

К работе чиновника давно копились вопросы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Косинского округа Пермского края Эдуард Засухин, к которому были вопросы после проведения выборов президента, уходит в отставку. Сейчас чиновник находится в отпуске после которого уже не вернется на свое рабочее место. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. «Сейчас Засухин в отпуске, из которого уже не вернется. Причина — многочисленные провалы в текущей работе», — говорится в telegram-канале газеты «Звезда». По информации URA.RU, основным претендентом на вакантный пост является экс-глава Чазевского поселения Илья Никонов. Засухин на звонок информационного агентства не ответил. Источники информагентства предрекали скорую отставку Засухина, отмечая, что на своем посту он «практически ничем не занимался», а всю работу за него делали его замы. Претензии к чиновнику со стороны краевой власти возникли также сразу после выборов президента РФ — явка на выборы в Косинском округе стала одной из самых низких в крае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Косинского округа Пермского края Эдуард Засухин, к которому были вопросы после проведения выборов президента, уходит в отставку. Сейчас чиновник находится в отпуске после которого уже не вернется на свое рабочее место. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. «Сейчас Засухин в отпуске, из которого уже не вернется. Причина — многочисленные провалы в текущей работе», — говорится в telegram-канале газеты «Звезда». По информации URA.RU, основным претендентом на вакантный пост является экс-глава Чазевского поселения Илья Никонов. Засухин на звонок информационного агентства не ответил. Источники информагентства предрекали скорую отставку Засухина, отмечая, что на своем посту он «практически ничем не занимался», а всю работу за него делали его замы. Претензии к чиновнику со стороны краевой власти возникли также сразу после выборов президента РФ — явка на выборы в Косинском округе стала одной из самых низких в крае.