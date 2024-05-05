В истории с падением малыша с 8-го этажа в Екатеринбурге заподозрили криминал

06 мая 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Медики заподозрили, что малыш мог стать жертвой насилия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В истории с малышом, который якобы сам выпал из окна 8-го этажа в Екатеринбурге, замечен криминальный след. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «У врачей скорой помощи возникли сомнения насчет падения мальчика с высоты. Когда врачи прибыли по вызову, ребенок был уже в квартире, у него закрытая травма живота, черепно-мозговая травма, но внешних повреждений головы нет. Есть подозрение на криминал», — сказал собеседник агентства. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу №9, за его жизнь борются врачи. Что именно произошло, выясняют сотрудники полиции, в ведомство направлен запрос. По словам инсайдера, прояснить ситуацию мешает языковой барьер, потому что семья другой национальности. Ранее родители мальчика заявили, что сын выпал из окна 8-го этажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В истории с малышом, который якобы сам выпал из окна 8-го этажа в Екатеринбурге, замечен криминальный след. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «У врачей скорой помощи возникли сомнения насчет падения мальчика с высоты. Когда врачи прибыли по вызову, ребенок был уже в квартире, у него закрытая травма живота, черепно-мозговая травма, но внешних повреждений головы нет. Есть подозрение на криминал», — сказал собеседник агентства. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу №9, за его жизнь борются врачи. Что именно произошло, выясняют сотрудники полиции, в ведомство направлен запрос. По словам инсайдера, прояснить ситуацию мешает языковой барьер, потому что семья другой национальности. Ранее родители мальчика заявили, что сын выпал из окна 8-го этажа.