05 мая 2024

В истории с падением малыша с 8-го этажа в Екатеринбурге заподозрили криминал

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Медики заподозрили, что малыш мог стать жертвой насилия (архивное фото)
Медики заподозрили, что малыш мог стать жертвой насилия (архивное фото) Фото:

В истории с малышом, который якобы сам выпал из окна 8-го этажа в Екатеринбурге, замечен криминальный след. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«У врачей скорой помощи возникли сомнения насчет падения мальчика с высоты. Когда врачи прибыли по вызову, ребенок был уже в квартире, у него закрытая травма живота, черепно-мозговая травма, но внешних повреждений головы нет. Есть подозрение на криминал», — сказал собеседник агентства.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу №9, за его жизнь борются врачи. Что именно произошло, выясняют сотрудники полиции, в ведомство направлен запрос. По словам инсайдера, прояснить ситуацию мешает языковой барьер, потому что семья другой национальности. Ранее родители мальчика заявили, что сын выпал из окна 8-го этажа.

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В истории с малышом, который якобы сам выпал из окна 8-го этажа в Екатеринбурге, замечен криминальный след. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «У врачей скорой помощи возникли сомнения насчет падения мальчика с высоты. Когда врачи прибыли по вызову, ребенок был уже в квартире, у него закрытая травма живота, черепно-мозговая травма, но внешних повреждений головы нет. Есть подозрение на криминал», — сказал собеседник агентства. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу №9, за его жизнь борются врачи. Что именно произошло, выясняют сотрудники полиции, в ведомство направлен запрос. По словам инсайдера, прояснить ситуацию мешает языковой барьер, потому что семья другой национальности. Ранее родители мальчика заявили, что сын выпал из окна 8-го этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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