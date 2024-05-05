В Тюмени взлетели цены на билеты до Сочи

Цены на билеты до Сочи из Тюмени выросли почти в два раза
В Тюмени к началу летнего сезона подорожали билеты на рейсы до Сочи. Цена на перелет в одну сторону доходит почти до 20 000 рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.
«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 17 июня. Стоимость билета: 19 612 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в феврале самый дорогой билет стоил 10 176 рублей.
Самый дешевый билет в июне обойдется тюменцам в 12 562 рубля. В феврале эта сумма составляла 6 072 рубля.
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