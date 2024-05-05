05 мая 2024
04 мая 2024

В Тюмени взлетели цены на билеты до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Адлера. Сочи, сочи, адлер
Цены на билеты до Сочи из Тюмени выросли почти в два раза Фото:

В Тюмени к началу летнего сезона подорожали билеты на рейсы до Сочи. Цена на перелет в одну сторону доходит почти до 20 000 рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 17 июня. Стоимость билета: 19 612 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в феврале самый дорогой билет стоил 10 176 рублей.

Самый дешевый билет в июне обойдется тюменцам в 12 562 рубля. В феврале эта сумма составляла 6 072 рубля.

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В Тюмени к началу летнего сезона подорожали билеты на рейсы до Сочи. Цена на перелет в одну сторону доходит почти до 20 000 рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 17 июня. Стоимость билета: 19 612 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в феврале самый дорогой билет стоил 10 176 рублей. Самый дешевый билет в июне обойдется тюменцам в 12 562 рубля. В феврале эта сумма составляла 6 072 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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