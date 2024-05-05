Работы начнутся с площадки «Гулливер» площадью пять гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина, она будет космической. Работы начнутся с площадки «Гулливер» площадью пять гектаров. Презентацию 6 мая провели вице-мэр Сергей Авдеев и главный архитектор Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU.

«Концепция парка Гагарина в Челябинске будет космической. Работы начнем с площадки „Гулливер“, площадь которой составляет пять гектаров. Работы будут выполнены в три этапа. Сразу после майских праздников мы начнем прокладывать более мощные инженерные сети. Они понадобятся для работы новых аттракционов, павильонов, игровых зон и фуд-кортов», — сообщил вице-мэр Сергей Авдеев.

Реконструкция парка Гагарина предполагает создание детских площадок на космическую тематику, появление зоны геопластики и большой зоны для игры в настольный теннис, большой песочницы, детского манежа, внушительной по своим размерам фуд-корта, парового и углового фонтанов. Также в парке появится лесной каток площадью почти четыре тысячи квадратных метров, который летом будет превращаться в роллердром.

Ремонтные работы начнутся с площадки «Гулливер», там планируют построить площадки для детей разных возрастов, а также для детей с ограниченными возможностями. Еще в парке появятся новые аттракционы на тему космоса. Общий объем инвестиций в проект составляет 903 миллиона рублей.

Как отметил Авдеев, реконструкцией площадки займутся челябинские подрядчики. На данный момент они находятся в процессе завершения реконструкции трансформаторной подстанции. После этого планируется ремонт линий по электроснабжению и завершению электрокоммуникаций в парке «Гулливер». Зону аттракционов планируется возвести в сентябре 2024 года, а финальное благоустройство площадки «Гулливер» планируется завершить к началу 2025 года.

Работы начнутся с площадки «Гулливер», они пройдут в три этапа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парке планируется сделать паровой фонтан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU