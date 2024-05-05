05 мая 2024
04 мая 2024

Главную ледовую переправу ЯНАО закроют после Дня Победы

Дорожники готовятся к закрытию переправы Салехард — Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, ледовая переправа, катера на воздушной подушке
С 10 мая на переправе Салехард — Лабытнанги начнут работать суда на воздушных подушках Фото:

Ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в полночь 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В ночь с 9 на 10 мая завершает свою работу главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. С 00.00 часов 10 мая закроется движение для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Сейчас переправа доступна для движения транспортных средств до 20 тонн. Погодные условия могут внести коррективы в планы по ее закрытию. С 10 мая на переправе жителей будут перевозить суда на воздушной подушке. Стоимость перевозки выросла на десять рублей, по сравнению с 2023 годом. Взрослый билет будет стоить 170 рублей, а детский — 85 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в полночь 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В ночь с 9 на 10 мая завершает свою работу главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. С 00.00 часов 10 мая закроется движение для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Сейчас переправа доступна для движения транспортных средств до 20 тонн. Погодные условия могут внести коррективы в планы по ее закрытию. С 10 мая на переправе жителей будут перевозить суда на воздушной подушке. Стоимость перевозки выросла на десять рублей, по сравнению с 2023 годом. Взрослый билет будет стоить 170 рублей, а детский — 85 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...