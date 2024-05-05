Главную ледовую переправу ЯНАО закроют после Дня Победы

Ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в полночь 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«В ночь с 9 на 10 мая завершает свою работу главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. С 00.00 часов 10 мая закроется движение для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Сейчас переправа доступна для движения транспортных средств до 20 тонн. Погодные условия могут внести коррективы в планы по ее закрытию. С 10 мая на переправе жителей будут перевозить суда на воздушной подушке. Стоимость перевозки выросла на десять рублей, по сравнению с 2023 годом. Взрослый билет будет стоить 170 рублей, а детский — 85 рублей.
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Ледовую переправу через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в полночь 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В ночь с 9 на 10 мая завершает свою работу главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. С 00.00 часов 10 мая закроется движение для всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Сейчас переправа доступна для движения транспортных средств до 20 тонн. Погодные условия могут внести коррективы в планы по ее закрытию. С 10 мая на переправе жителей будут перевозить суда на воздушной подушке. Стоимость перевозки выросла на десять рублей, по сравнению с 2023 годом. Взрослый билет будет стоить 170 рублей, а детский — 85 рублей.