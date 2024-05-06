В Кремле объяснили объявление в розыск Зеленского и Порошенко

В Кремле заявили, что объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего лидера страны Петра Порошенко и других высокопоставленных действующих и бывших чиновников связано с текущей работой российских силовиков по сбору доказательств о преступлениях киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Наши ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сообщил Песков.
МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко, бывшего главу Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова и экс-главу МИД Украины Павла Климкина. Также в розыске находятся бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.