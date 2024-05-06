В Кремле объяснили объявление в розыск Зеленского и Порошенко

Песков: силовики собирают доказательства о преступлениях киевского режима

06 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Песков доложил, что российские следователи собирают много информации о преступлениях Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле заявили, что объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего лидера страны Петра Порошенко и других высокопоставленных действующих и бывших чиновников связано с текущей работой российских силовиков по сбору доказательств о преступлениях киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Наши ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сообщил Песков. МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко, бывшего главу Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова и экс-главу МИД Украины Павла Климкина. Также в розыске находятся бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего лидера страны Петра Порошенко и других высокопоставленных действующих и бывших чиновников связано с текущей работой российских силовиков по сбору доказательств о преступлениях киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Наши ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сообщил Песков. МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко, бывшего главу Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова и экс-главу МИД Украины Павла Климкина. Также в розыске находятся бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.