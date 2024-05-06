Мэрия Екатеринбурга выбрала новые площадки под реновацию

06 мая 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

На реализацию проектов застройщикам дали пять и семь лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге два участка площадью 1,3 и 0,4 гектара выбраны для комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская и участке в районе улиц Московская и Гурзуфская. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. На первой площадке сейчас находятся два дома 1953 года. На ней можно будет возвести порядка 20 тысяч квадратных метров жилья. Для реализации проекта девелоперу дали пять лет с начала заключения договора КРТ. На втором квартале расположены девять домов 1954—1959 годов постройки. Там можно будет построить 60 тысяч «квадратов» жилья. На реализацию проекта застройщику утвердили семь лет. В мэрии Екатеринбурга в начале года заявляла о реновации шести участков, но тогда начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов не раскрывал адреса, чтобы избежать спекуляций. Он отмечал, что для местных жителей новость о расселении не станет неожиданностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге два участка площадью 1,3 и 0,4 гектара выбраны для комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева — Ленинградская и участке в районе улиц Московская и Гурзуфская. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. На первой площадке сейчас находятся два дома 1953 года. На ней можно будет возвести порядка 20 тысяч квадратных метров жилья. Для реализации проекта девелоперу дали пять лет с начала заключения договора КРТ. На втором квартале расположены девять домов 1954—1959 годов постройки. Там можно будет построить 60 тысяч «квадратов» жилья. На реализацию проекта застройщику утвердили семь лет. В мэрии Екатеринбурга в начале года заявляла о реновации шести участков, но тогда начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов не раскрывал адреса, чтобы избежать спекуляций. Он отмечал, что для местных жителей новость о расселении не станет неожиданностью.