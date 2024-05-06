ВКС РФ применили сверхмощную бомбу с «эффектом землетрясения» против ВСУ

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Для удара была использована бомба ФАБ-1500, сообщил Болвинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска сбросили на позиции ВСУ в Моначиновке сверхмощную бомбу ФАБ-1500 весом полторы тонны. Об этом сообщают украинские telegram-каналы и начальник местного следственного управления Сергей Болвинов. Второй рассказал, что сила удара была огромной, подобно землетрясению.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов. Местные telegram-каналы сообщают, что удар пришелся по позициям ВСУ в Моначиновке, передает «Московский комсомолец».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Российские войска сбросили на позиции ВСУ в Моначиновке сверхмощную бомбу ФАБ-1500 весом полторы тонны. Об этом сообщают украинские telegram-каналы и начальник местного следственного управления Сергей Болвинов. Второй рассказал, что сила удара была огромной, подобно землетрясению. «Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — рассказал Болвинов. Местные telegram-каналы сообщают, что удар пришелся по позициям ВСУ в Моначиновке, передает «Московский комсомолец». Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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