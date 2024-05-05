05 мая 2024

В Тюменскую область везут тонны опасной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, мороженая рыба
В Тюменской области у продавцов рыбы нет документов на товар Фото:

В Тюменскую область тоннами везут рыбу без сопроводительных документов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Сейчас в интернете очень много рекламы по продаже рыбы, привезенной якобы из Хакасии. Мы откликнулись на одну из таких публикаций, решив приобрести форель. Когда встретились в условленном месте с продавцом, я попросила у него сертификаты, подтверждающие качество продукта. На что он мне ответил, что таких документов у него нет, но рыба якобы точно нормальная. Покупать у него ничего мы, естественно, не стали», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой тюменец приобрел такую рыбу по объявлению, однако употреблять ее в пищу не стал. «Я не из пугливых, поэтому отсутствие документов меня не смутило, купил одну большую форель на ужин. Когда начал ее готовить, появился очень странный кислый запах, а сама рыба приобрела какой-то странный цвет. Употреблять ее в пищу не стал. Выбросил на помойку. Мне кажется, что есть такое опасно», — отметил собеседник агентства.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюменскую область тоннами везут рыбу без сопроводительных документов. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Сейчас в интернете очень много рекламы по продаже рыбы, привезенной якобы из Хакасии. Мы откликнулись на одну из таких публикаций, решив приобрести форель. Когда встретились в условленном месте с продавцом, я попросила у него сертификаты, подтверждающие качество продукта. На что он мне ответил, что таких документов у него нет, но рыба якобы точно нормальная. Покупать у него ничего мы, естественно, не стали», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой тюменец приобрел такую рыбу по объявлению, однако употреблять ее в пищу не стал. «Я не из пугливых, поэтому отсутствие документов меня не смутило, купил одну большую форель на ужин. Когда начал ее готовить, появился очень странный кислый запах, а сама рыба приобрела какой-то странный цвет. Употреблять ее в пищу не стал. Выбросил на помойку. Мне кажется, что есть такое опасно», — отметил собеседник агентства. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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