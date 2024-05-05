Тюменский миллионер предсказал крах рынка недвижимости

Ильдар Хусаинов: рынок недвижимости в Тюмени и России к осени упадет на 20-25%

«Ножницы» между спросом и предложением в Тюмени и России скоро превратятся в «пассатижи», уверен Хусаинов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уровень продаж недвижимости в России по итогам апреля рухнет почти на треть. Такое заявление сделал глава федеральной компании «Этажи», тюменский миллионер Ильдар Хусаинов в своем официальном telegram-канале. Оно появилось еще до подведения официальных итогов прошедшего месяца.

«Итоги апреля еще официально не подведены по выдачам ипотеки в России, но, думаю, будет к апрелю 2023 года примерно в районе минус 30% по штукам. Проще говоря, рынок ипотеки начал сдуваться, как жевательная резинка», — заявил Хусаинов.

По его словам, уровень продажи вторичного жилья «пробил дно». При этом активно набирает доля загородной недвижимости. «То, что происходит со вторичкой, уже в III квартале 2024 будет ждать рынок новостроек. Мой прогноз — минус 20-25% от сегодняшних объемов в III квартале», — сделал предсказание Хусаинов.

Главной проблемой при изменениях в ипотечных госпрограммах Хусаинов называет пропасть между объемами спроса и предложения. Разница, по мнению главы «Этажей», заставит застройщиков снизить цены. «В третьем квартале столкнемся даже не с ножницами, а с пассатижами! Уверен, это сделает свое дело и цены на новостройки пойдут в минус», — заявил он.

Немного выправить ситуацию должен, по мнению Хусаинова, должен летний ажиотажный спрос. Однако раньше 2025 года ждать оздоровления рынка недвижимости не стоит. Ранее URA.RU рассказало, что изменения, которые вводит Минстрой, привели к росту цен на вторичном рынке Тюмени.