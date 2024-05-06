В Иркутской области горят 30 домов и хозпостроек. Видео

06 мая 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, сообщили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Иркутской области из-за сильного ветра горят 30 жилых домов и хозпостроек. Об этом сообщили в МЧС России. «В Братском районе на территории садового товарищества „Алюминщик“ горят 15 дачных домов и хозпостроек. В четырех садоводствах „Весна“, „Локомотив“, „Укские дачи“, „Виктория“ огонь охватил 15 строений», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале . Там добавили, что огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Специалисты уже борются с пожаром. Отмечается, что два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы на территории СНТ «Алюминщик», там огонь уже локализован. Всего с огнем борются 42 специалиста и 19 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области из-за сильного ветра горят 30 жилых домов и хозпостроек. Об этом сообщили в МЧС России. «В Братском районе на территории садового товарищества „Алюминщик“ горят 15 дачных домов и хозпостроек. В четырех садоводствах „Весна“, „Локомотив“, „Укские дачи“, „Виктория“ огонь охватил 15 строений», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там добавили, что огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Специалисты уже борются с пожаром. Отмечается, что два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы на территории СНТ «Алюминщик», там огонь уже локализован. Всего с огнем борются 42 специалиста и 19 единиц техники.