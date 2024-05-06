В Иркутской области горят 30 домов и хозпостроек. Видео

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Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, сообщили в МЧС Фото:

В Иркутской области из-за сильного ветра горят 30 жилых домов и хозпостроек. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Братском районе на территории садового товарищества „Алюминщик“ горят 15 дачных домов и хозпостроек. В четырех садоводствах „Весна“, „Локомотив“, „Укские дачи“, „Виктория“ огонь охватил 15 строений», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там добавили, что огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Специалисты уже борются с пожаром. Отмечается, что два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы на территории СНТ «Алюминщик», там огонь уже локализован. Всего с огнем борются 42 специалиста и 19 единиц техники.

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В Иркутской области из-за сильного ветра горят 30 жилых домов и хозпостроек. Об этом сообщили в МЧС России. «В Братском районе на территории садового товарищества „Алюминщик“ горят 15 дачных домов и хозпостроек. В четырех садоводствах „Весна“, „Локомотив“, „Укские дачи“, „Виктория“ огонь охватил 15 строений», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Там добавили, что огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Специалисты уже борются с пожаром. Отмечается, что два бульдозера выкапывают противопожарные разрывы на территории СНТ «Алюминщик», там огонь уже локализован. Всего с огнем борются 42 специалиста и 19 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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