Ямал восстановит ко Дню Победы памятники в Волновахе

Надым присоединился к инициативе Салехарда по ремонту памятников в Волновахе
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
Ямальцы восстановят памятники в Волновахе Фото:

Гуманитарный груз из Надыма (ЯНАО) доставили в Волновахский район Донецкой Народной Республики. Надымчане отправили все необходимое для восстановления памятников Победы, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Ранее о такой инициативе сообщили в администрации Салехарда.

«Поможем жителям подшефных поселений Волновахского района обновить памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Гуманитарный груз с краской, кистями и другими необходимыми материалами, собранный общими силами, уже доставлен на место», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских.

Работы начнутся накануне Дня Победы. Мемориалы и стелы — это объекты культурного наследия, которое нужно сохранить для потомков.

По инициативе администрации и общественников Салехарда, в Волновахский район также была отправлена машина с грузом. Город взял обязательство реконструировать 12 объектов.

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Гуманитарный груз из Надыма (ЯНАО) доставили в Волновахский район Донецкой Народной Республики. Надымчане отправили все необходимое для восстановления памятников Победы, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Ранее о такой инициативе сообщили в администрации Салехарда. «Поможем жителям подшефных поселений Волновахского района обновить памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Гуманитарный груз с краской, кистями и другими необходимыми материалами, собранный общими силами, уже доставлен на место», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских. Работы начнутся накануне Дня Победы. Мемориалы и стелы — это объекты культурного наследия, которое нужно сохранить для потомков. По инициативе администрации и общественников Салехарда, в Волновахский район также была отправлена машина с грузом. Город взял обязательство реконструировать 12 объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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