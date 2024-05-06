Ямал восстановит ко Дню Победы памятники в Волновахе

Гуманитарный груз из Надыма (ЯНАО) доставили в Волновахский район Донецкой Народной Республики. Надымчане отправили все необходимое для восстановления памятников Победы, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Ранее о такой инициативе сообщили в администрации Салехарда.
«Поможем жителям подшефных поселений Волновахского района обновить памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Гуманитарный груз с краской, кистями и другими необходимыми материалами, собранный общими силами, уже доставлен на место», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских.
Работы начнутся накануне Дня Победы. Мемориалы и стелы — это объекты культурного наследия, которое нужно сохранить для потомков.
По инициативе администрации и общественников Салехарда, в Волновахский район также была отправлена машина с грузом. Город взял обязательство реконструировать 12 объектов.
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