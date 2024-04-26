Салехард поможет в реконструкции памятников Победы в Волновахе. Фото

26 апреля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Салехард к 9 Мая поможет отреставрировать 12 памятников в Волновахе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В преддверии 9 Мая Салехард поможет в реконструкции памятников и братских могил Волновахскому району ДНР. Такое поручение дал глава города Алексей Титовский. «Готовимся ко Дню Победы. Необходимо привести в должный вид монументы и памятники. Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов. Окажем содействие в этой работе», — передает в своем telegram-канале слова Титовского мэрия Салехарда. Работы запланированы на 12 объектах. Помощь в приобретении лакокрасочных материалов оказали предприниматели и общественные организации города. Машина с грузом уже отправилась в Волноваху. За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Стационарное лечение за это время прошли 246 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии 9 Мая Салехард поможет в реконструкции памятников и братских могил Волновахскому району ДНР. Такое поручение дал глава города Алексей Титовский. «Готовимся ко Дню Победы. Необходимо привести в должный вид монументы и памятники. Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов. Окажем содействие в этой работе», — передает в своем telegram-канале слова Титовского мэрия Салехарда. Работы запланированы на 12 объектах. Помощь в приобретении лакокрасочных материалов оказали предприниматели и общественные организации города. Машина с грузом уже отправилась в Волноваху. За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Стационарное лечение за это время прошли 246 человек.