Салехард поможет в реконструкции памятников Победы в Волновахе. Фото

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, подвал, днр, бомбоубежище, памятник, бугас
Салехард к 9 Мая поможет отреставрировать 12 памятников в Волновахе Фото:

В преддверии 9 Мая Салехард поможет в реконструкции памятников и братских могил Волновахскому району ДНР. Такое поручение дал глава города Алексей Титовский.

«Готовимся ко Дню Победы. Необходимо привести в должный вид монументы и памятники. Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов. Окажем содействие в этой работе», — передает в своем telegram-канале слова Титовского мэрия Салехарда.

Работы запланированы на 12 объектах. Помощь в приобретении лакокрасочных материалов оказали предприниматели и общественные организации города. Машина с грузом уже отправилась в Волноваху.

За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Стационарное лечение за это время прошли 246 человек.

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В преддверии 9 Мая Салехард поможет в реконструкции памятников и братских могил Волновахскому району ДНР. Такое поручение дал глава города Алексей Титовский. «Готовимся ко Дню Победы. Необходимо привести в должный вид монументы и памятники. Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов. Окажем содействие в этой работе», — передает в своем telegram-канале слова Титовского мэрия Салехарда. Работы запланированы на 12 объектах. Помощь в приобретении лакокрасочных материалов оказали предприниматели и общественные организации города. Машина с грузом уже отправилась в Волноваху. За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Стационарное лечение за это время прошли 246 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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