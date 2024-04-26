В преддверии 9 Мая Салехард поможет в реконструкции памятников и братских могил Волновахскому району ДНР. Такое поручение дал глава города Алексей Титовский.
«Готовимся ко Дню Победы. Необходимо привести в должный вид монументы и памятники. Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов. Окажем содействие в этой работе», — передает в своем telegram-канале слова Титовского мэрия Салехарда.
Работы запланированы на 12 объектах. Помощь в приобретении лакокрасочных материалов оказали предприниматели и общественные организации города. Машина с грузом уже отправилась в Волноваху.
За два месяца 2024 года 11 врачей из ЯНАО приняли более трех тысяч жителей Волновахи. Стационарное лечение за это время прошли 246 человек.
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