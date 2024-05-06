Куйвашев выделил более 6,7 млн рублей на рации для лесных пожарных. Фото

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Выездное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности. Екатеринбург, рации
Спасатели получат 138 новых устройств Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 6,7 миллиона рублей на приобретение раций авиационного диапазона для лесных пожарных. Уральской авиабазе лесоохраны передадут 138 новых устройств, которые позволят связываться с экипажами воздушных судов для тушения пожаров, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Рации будут распределены между авиаотделениями, а также наземными лесопожарными отделениями. Без этих устройств группы парашютистов-пожарных не высаживаются на тушение пожаров, ведь они служат одним из основных каналов связи для координации действий сотрудников Уральской авиабазы. Рации позволяют лесным пожарным связываться с патрулирующими лесной фонд самолетами и вертолетами, которые осуществляют авиатушение», — сказал глава Уральской авиабазы Александр Петров.

Кроме того, спасатели получат 50 бензогенераторов мощностью 0,8 киловатта, чтобы группы использовали их при работе в самых отдаленных территориях. Для ремонта тяжелой техники в лесах также планируется закупить пять бензогенераторов мощностью 5,5 киловатта.

Для Уральской авиабазы охраны лесов закупили дополнительную технику — на 250 млн рублей. Власти предполагают, что эта мера, в частности, позволит избежать повторения прошлогодней ситуации, когда в поселках Сосьва и Шайдуриха сгорели десятки домов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 6,7 миллиона рублей на приобретение раций авиационного диапазона для лесных пожарных. Уральской авиабазе лесоохраны передадут 138 новых устройств, которые позволят связываться с экипажами воздушных судов для тушения пожаров, рассказали в департаменте информполитики региона. «Рации будут распределены между авиаотделениями, а также наземными лесопожарными отделениями. Без этих устройств группы парашютистов-пожарных не высаживаются на тушение пожаров, ведь они служат одним из основных каналов связи для координации действий сотрудников Уральской авиабазы. Рации позволяют лесным пожарным связываться с патрулирующими лесной фонд самолетами и вертолетами, которые осуществляют авиатушение», — сказал глава Уральской авиабазы Александр Петров. Кроме того, спасатели получат 50 бензогенераторов мощностью 0,8 киловатта, чтобы группы использовали их при работе в самых отдаленных территориях. Для ремонта тяжелой техники в лесах также планируется закупить пять бензогенераторов мощностью 5,5 киловатта. Для Уральской авиабазы охраны лесов закупили дополнительную технику — на 250 млн рублей. Власти предполагают, что эта мера, в частности, позволит избежать повторения прошлогодней ситуации, когда в поселках Сосьва и Шайдуриха сгорели десятки домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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