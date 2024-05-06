Госдума приняла закон о запрете иноагентам участвовать в выборах в России

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Иноагенты не смогут быть кандидатами на выборах всех уровней в РФ Фото:

Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Они устанавливают запрет на участие в выборах на всех уровнях для иноагентов. Об этом сообщается в тексте законопроекта.

«В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов», — передает Госдума информацию из документа. Также в качестве иноагента кандидат не может избираться в органы местного самоуправления и публичной власти федеральной территории.

Кроме того, согласно законопроекту, в реестр иноагентов не смогут включить зарегистрированного на выборах кандидата. Полномочия иностранных агентов в органах власти будут прекращены через полгода после вступления закона в силу, если они не будут исключены из реестра. Депутатам и губернаторам, получившим статус иноагента, полномочия прекратят досрочно. Закон также вводит ограничения на участие иноагентов в выборах в качестве наблюдателей или доверенных лиц.

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Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Они устанавливают запрет на участие в выборах на всех уровнях для иноагентов. Об этом сообщается в тексте законопроекта. «В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов», — передает Госдума информацию из документа. Также в качестве иноагента кандидат не может избираться в органы местного самоуправления и публичной власти федеральной территории. Кроме того, согласно законопроекту, в реестр иноагентов не смогут включить зарегистрированного на выборах кандидата. Полномочия иностранных агентов в органах власти будут прекращены через полгода после вступления закона в силу, если они не будут исключены из реестра. Депутатам и губернаторам, получившим статус иноагента, полномочия прекратят досрочно. Закон также вводит ограничения на участие иноагентов в выборах в качестве наблюдателей или доверенных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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