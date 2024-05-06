Госдума приняла закон о запрете иноагентам участвовать в выборах в России

06 мая 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Иноагенты не смогут быть кандидатами на выборах всех уровней в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Они устанавливают запрет на участие в выборах на всех уровнях для иноагентов. Об этом сообщается в тексте законопроекта. «В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов», — передает Госдума информацию из документа. Также в качестве иноагента кандидат не может избираться в органы местного самоуправления и публичной власти федеральной территории. Кроме того, согласно законопроекту, в реестр иноагентов не смогут включить зарегистрированного на выборах кандидата. Полномочия иностранных агентов в органах власти будут прекращены через полгода после вступления закона в силу, если они не будут исключены из реестра. Депутатам и губернаторам, получившим статус иноагента, полномочия прекратят досрочно. Закон также вводит ограничения на участие иноагентов в выборах в качестве наблюдателей или доверенных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Они устанавливают запрет на участие в выборах на всех уровнях для иноагентов. Об этом сообщается в тексте законопроекта. «В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов», — передает Госдума информацию из документа. Также в качестве иноагента кандидат не может избираться в органы местного самоуправления и публичной власти федеральной территории. Кроме того, согласно законопроекту, в реестр иноагентов не смогут включить зарегистрированного на выборах кандидата. Полномочия иностранных агентов в органах власти будут прекращены через полгода после вступления закона в силу, если они не будут исключены из реестра. Депутатам и губернаторам, получившим статус иноагента, полномочия прекратят досрочно. Закон также вводит ограничения на участие иноагентов в выборах в качестве наблюдателей или доверенных лиц.