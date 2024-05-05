Власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО

Паромными перевозками Салехард — Лабытнанги будет заниматься ИП Думанищев

Сейчас перевозчик набирает персонал на самый востребованный маршрут через Обь Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Обслуживанием межмуниципального паромного маршрута Салехард — Лабытнанги в летнюю навигацию будет заниматься индивидуальный предприниматель Эстасий Думанищев. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией — сумма возмещения убытков составит 48 млн рублей, сообщили URA.RU в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас перевозчик набирает персонал на самый востребованный через Обь маршрут Ямала.

«Перевозчик работает на маршруте достаточно долго. У него шесть паромов, он перевозит людей и транспорт. Жалоб как таковых не было, свои обязанности перевозчик выполняет», — пояснил источник URA.RU.

Власти округа выделяют предпринимателю субсидию для возмещения затрат в размере 48,3 млн рублей. Как уточнил собеседник агентства, услуги паромщика для пассажиров бесплатны. Для различных категорий грузов и багажа установлены льготные тарифы. Так, перевозка легковых автомобилей через переправу Салехард — Лабытнанги обойдется в 150 рублей, для более габаритного транспорта — от 230 до 10 970 рублей.

По данным банка вакансий окружного ЦЗН, ИП Думанищев приглашает на работу старшего помощника капитана, матроса, диспетчера, механика и электромеханика. Заработная плата старшего помощника капитана составляет 125 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на переправе Салехард — Лабытнанги началось подтопление. Очевидцы засняли большие лужи на Оби.