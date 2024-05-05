В Тюмени мигранты начали требовать за свою работу больше денег

Цены на услуги мигрантов в Тюмени увеличились вдвое

06 мая 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Мигранты стали брать в два раза больше денег за помощь по хозяйству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мигранты из ближнего зарубежья, которых тюменские дачники нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией «Цены на услуги мигрантов в Тюмени увеличились вдвое. Теперь минимальная стоимость труда иностранных работников, нанятых для работы на дачных участках, составляет 4000 рублей вместо прежних 2000 рублей. Повышение цен мигранты объясняют уменьшением числа приезжих рабочих, многие из которых решили вернуться на родину, что привело к дефициту рабочей силы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что, несмотря на рост стоимости услуг мигрантов, местные жители продолжают нанимать иностранцев для работы на дачных участках, так как иностранцы выполняют большой объем сельскохозяйственных и строительных работ. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени, ведущих в СНТ и дачные кооперативы, начали выстраиваться мигранты из стран ближнего зарубежья. Иностранцы, как правило, собираются на перекрестке улиц Щербакова — Тимуровцев. В выходные дни там могут одновременно находиться до 30 выходцев из стран ближнего зарубежья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигранты из ближнего зарубежья, которых тюменские дачники нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией «Цены на услуги мигрантов в Тюмени увеличились вдвое. Теперь минимальная стоимость труда иностранных работников, нанятых для работы на дачных участках, составляет 4000 рублей вместо прежних 2000 рублей. Повышение цен мигранты объясняют уменьшением числа приезжих рабочих, многие из которых решили вернуться на родину, что привело к дефициту рабочей силы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что, несмотря на рост стоимости услуг мигрантов, местные жители продолжают нанимать иностранцев для работы на дачных участках, так как иностранцы выполняют большой объем сельскохозяйственных и строительных работ. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени, ведущих в СНТ и дачные кооперативы, начали выстраиваться мигранты из стран ближнего зарубежья. Иностранцы, как правило, собираются на перекрестке улиц Щербакова — Тимуровцев. В выходные дни там могут одновременно находиться до 30 выходцев из стран ближнего зарубежья.