В Тюменскую область начали возвращаться мигранты

Мигранты пытаются заработать на тюменских дачниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На улицах Тюмени, ведущих в СНТ и дачные кооперативы, начали выстраиваться мигранты из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, там тюменские дачники нанимают иностранцев для выполнения работ по хозяйству.

«Мигранты собираются на перекрестке улиц Щербакова — Тимуровцев. В выходные дни их там очень много: стоят по 20 — 30 человек. Люди нанимают их в основном для выполнения черновых работ: кому-то надо вскопать огород, кому — то — перенести какие-то тяжелые предметы и т. д.», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в среднем иностранцы берут за свои услуги от 3000 рублей. «3000 рублей — это, скажем так, минимальный ценник. Если говорить в целом, то иностранные специалисты требуют за свою работу достаточно приличные деньги. За вскопанный огород, например, могут потребовать 10000 — 12000 рублей», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что нелегальные мигранты начали массово уезжать из Тюменской области на фоне давления со стороны местных силовиков. По данным источников агентства, многие иностранцы решили переехать в соседний Екатеринбург.