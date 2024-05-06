Как будут проводиться российские учения против угроз НАТО

Военный аналитик Прохватилов: РФ готовится к боям в условиях радиации

06 мая 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Россия отработает сценарии ударов по вражеской территории из акватории Черного моря Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ На учениях Южного военного округа Россия будет отрабатывать удары условным тактическим ядерным оружием из акватории Черного моря по кораблям, портам и территории противника, а также ведение боевых действий в условиях радиоактивного заражения. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. Что будет происходить на учениях РФ Новость по теме Эксперт ИМЭМО Стефанович: ядерное сдерживание всегда имеет в себе элемент угрозы «Это имитация. Из акватории будут бить ракетами, снарядами с условно ядерной начинкой. Затем пойдут вперед войска в химкомплектах, сделают опрыскивания от ядерного заражения. Будут изучаться наставления по наступлению на территории неприятеля в условиях радиоактивного заражения местности. Мобилизуются все службы химзащиты, радиоактивной защиты. Участие примет Черноморский флот. Будут отрабатываться сценарии ударов по портам, военным кораблям и территории противника», — сказал Владимир Прохватилов. Зачем Россия проводит учения Если не показать Западу силу, то он перейдет границы дозволенного, отметил эксперт. «Такие учения проводятся впервые. Это необходимая мера, потому что если, действительно, НАТО начнет вводить войска, пусть хоть частную армию, пусть хоть условно иностранный легион, а русские не отреагировали, то они потом еще что-нибудь введут. Это „тактика анаконды“. Открывается окно Овертона, но только в военном отношении. Идет эскалация. Если ответа адекватного нет, то все красные линии переходятся. Мы так проснемся в один прекрасный момент, а на границе России стоят НАТОвские войска со всем вооружением и ракетами, а мы не готовы. При начале конфликта с НАТО надо сразу бить ракетами с ядерным оружием по Финляндии и Швеции. Иначе Северный и Балтийский флот будет утоплен за считанные минуты. То есть такие учения надо проводить обязательно и не только в Южном военном округе», — продолжил военный аналитик. Как может применяться тактическое ядерное оружие в боях Тактическое ядерное оружие целесообразно применять по линии фронта, подчеркнул Прохватилов. «Предварительно население предупредить, что нужно покинуть территории следующих населенных пунктов. Тогда побегут не только мирные жители, но и армия. На три-четыре километра один ядерный снаряд уничтожает живую силу и вражескую технику и создает радиоактивное заражение, которое фактически исчезнет через три-пять дней. Если таких ударов будет несколько, то сбить снаряды у противника не получится. Одновременно с запуском идут массы беспилотников, обычных ракет, чтобы дезориентировать ПВО противника, управляемые авиабомбы», — объяснил старший научный сотрудник Академии военных наук. По его словам, дольше радиация после атак будет держаться не на открытой местности. «Эффективно наносить удары, например, по теплоэлектростанциям. Их не придут чинить, пока все не развеется. В разных закоулках, комнатах, цехах радиоактивная зараза продержится долго», — заключил собеседник агентства. По поручению президента России Владимира Путина, Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению военных учений. Будут отработаны действия по применению ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ проводиться такие военные учения будут в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев также объяснил учения заявлениями и действиями стран Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На учениях Южного военного округа Россия будет отрабатывать удары условным тактическим ядерным оружием из акватории Черного моря по кораблям, портам и территории противника, а также ведение боевых действий в условиях радиоактивного заражения. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Это имитация. Из акватории будут бить ракетами, снарядами с условно ядерной начинкой. Затем пойдут вперед войска в химкомплектах, сделают опрыскивания от ядерного заражения. Будут изучаться наставления по наступлению на территории неприятеля в условиях радиоактивного заражения местности. Мобилизуются все службы химзащиты, радиоактивной защиты. Участие примет Черноморский флот. Будут отрабатываться сценарии ударов по портам, военным кораблям и территории противника», — сказал Владимир Прохватилов. Если не показать Западу силу, то он перейдет границы дозволенного, отметил эксперт. «Такие учения проводятся впервые. Это необходимая мера, потому что если, действительно, НАТО начнет вводить войска, пусть хоть частную армию, пусть хоть условно иностранный легион, а русские не отреагировали, то они потом еще что-нибудь введут. Это „тактика анаконды“. Открывается окно Овертона, но только в военном отношении. Идет эскалация. Если ответа адекватного нет, то все красные линии переходятся. Мы так проснемся в один прекрасный момент, а на границе России стоят НАТОвские войска со всем вооружением и ракетами, а мы не готовы. При начале конфликта с НАТО надо сразу бить ракетами с ядерным оружием по Финляндии и Швеции. Иначе Северный и Балтийский флот будет утоплен за считанные минуты. То есть такие учения надо проводить обязательно и не только в Южном военном округе», — продолжил военный аналитик. Тактическое ядерное оружие целесообразно применять по линии фронта, подчеркнул Прохватилов. «Предварительно население предупредить, что нужно покинуть территории следующих населенных пунктов. Тогда побегут не только мирные жители, но и армия. На три-четыре километра один ядерный снаряд уничтожает живую силу и вражескую технику и создает радиоактивное заражение, которое фактически исчезнет через три-пять дней. Если таких ударов будет несколько, то сбить снаряды у противника не получится. Одновременно с запуском идут массы беспилотников, обычных ракет, чтобы дезориентировать ПВО противника, управляемые авиабомбы», — объяснил старший научный сотрудник Академии военных наук. По его словам, дольше радиация после атак будет держаться не на открытой местности. «Эффективно наносить удары, например, по теплоэлектростанциям. Их не придут чинить, пока все не развеется. В разных закоулках, комнатах, цехах радиоактивная зараза продержится долго», — заключил собеседник агентства. По поручению президента России Владимира Путина, Генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению военных учений. Будут отработаны действия по применению ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ проводиться такие военные учения будут в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев также объяснил учения заявлениями и действиями стран Запада.