28 апреля 2024

Эксперт ИМЭМО Стефанович: ядерное сдерживание всегда имеет в себе элемент угрозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия уже много лет находится в окружении ЯО недружественных стран Фото:

Возможность сдерживания России ядерным оружием можно расценивать как угрозу, но в современных реалиях месторасположение ЯО уже не играет весомой роли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ядерный потенциал страны позволит создать основу общей обороны Европы и гарантии безопасности и впоследствии выстроить отношения с Россией. Также французский лидер отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне.

«Ядерная риторика, ядерное сдерживание всегда имеет в себе элемент угрозы. Собственно, вместо самого слова „сдерживание“ изначально в отечественной традиции использовалось „устрашение“, что может быть и более корректным. Что же до окружения России ЯО со всех сторон, мы находимся в таком положении уже многие десятки лет, да и вообще с появлением межконтинентальных средств доставки ядерного оружия география базирования стала менее важным фактором», — сообщил Дмитрий Стефанович.

По словам эксперта, Франция, как и Россия, имеет современное ядерное оснащение. «В лоб сравнивать французский и русский ядерный арсенал сложно в связи с серьезными отличиями в структуре ядерных сил, не говоря уж про количественные показатели. При этом Франция, как и Россия, не останавливала процесс ядерной модернизации и обладает весьма совершенными средствами доставки как морского, так и воздушного базирования. Также они ведут работы и над гиперзвуковым оружием в ядерном оснащении», — отметил Стефанович.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. Полковник запаса Юрий Чмутин в разговоре с агентством сообщил, что угроза подлета с любой точки Польши критична для России, поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории республики часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлено на его уничтожение.

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Возможность сдерживания России ядерным оружием можно расценивать как угрозу, но в современных реалиях месторасположение ЯО уже не играет весомой роли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ядерный потенциал страны позволит создать основу общей обороны Европы и гарантии безопасности и впоследствии выстроить отношения с Россией. Также французский лидер отметил, что вскоре соберет коллег для выстраивания европейской инициативы по обороне. «Ядерная риторика, ядерное сдерживание всегда имеет в себе элемент угрозы. Собственно, вместо самого слова „сдерживание“ изначально в отечественной традиции использовалось „устрашение“, что может быть и более корректным. Что же до окружения России ЯО со всех сторон, мы находимся в таком положении уже многие десятки лет, да и вообще с появлением межконтинентальных средств доставки ядерного оружия география базирования стала менее важным фактором», — сообщил Дмитрий Стефанович. По словам эксперта, Франция, как и Россия, имеет современное ядерное оснащение. «В лоб сравнивать французский и русский ядерный арсенал сложно в связи с серьезными отличиями в структуре ядерных сил, не говоря уж про количественные показатели. При этом Франция, как и Россия, не останавливала процесс ядерной модернизации и обладает весьма совершенными средствами доставки как морского, так и воздушного базирования. Также они ведут работы и над гиперзвуковым оружием в ядерном оснащении», — отметил Стефанович. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. Полковник запаса Юрий Чмутин в разговоре с агентством сообщил, что угроза подлета с любой точки Польши критична для России, поэтому в случае размещения ядерного оружия на территории республики часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлено на его уничтожение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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