Ядерные учения и ответ Макрону: что сказал Песков на встрече со СМИ

Песков: ядерные учения проводятся из-за слов Макрона о вводе войск на Украину

06 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Минобороны проверяет информацию об отправке французских войск на Украину, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия проводит военные учения, включающие отработку применения ядерного оружия, в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. URA.RU приводит все, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Подготовка к инаугурации Президент России Владимир Путин готовится к своей инаугурации. По словам Пескова, он планирует встретиться с уходящим кабинетом министров в полдень 6 мая. Заявления о вводе войск на Украину Песков прокомментировал заявление президент Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он назвал его беспрецедентным новым витком напряженности. Минобороны РФ проверяет информацию об отправке французских войск на Украину. Смена власти на Украине Песков коснулся и темы возможного сменщика президента Украины Владимира Зеленского. Кремль считает преждевременными обсуждения о потенциальном лидере Украины, с которым можно установить диалог. Материал FT о диверсиях РФ в Европе Материал Financial Times о якобы подготовке Россией диверсий в Европе являются голословными обвинениями. Песков отметил, что в Кремле не придают этому серьезного значения. Военные учения России Песков также заявил и о предстоящих военных учениях ВС РФ, в ходе которых планируется отработка применения нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что ситуация на Украине достигла критической точки из-за провокаций Запада, что требует соответствующих ответных мер со стороны России. Зеленского объявили в розыск Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск. Российские ответственные органы власти выполняют необходимые действия по данному вопросу. Песков подчеркнул, что дополнительной информации пока нет. Ракеты из Северной Кореи Дмитрий Песков отказался комментировать предположения о возможном использовании Россией ракет, произведенных в КНДР во время специальной военной операции. Он отметил, что этот вопрос нужно задавать российским военным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия проводит военные учения, включающие отработку применения ядерного оружия, в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. URA.RU приводит все, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Президент России Владимир Путин готовится к своей инаугурации. По словам Пескова, он планирует встретиться с уходящим кабинетом министров в полдень 6 мая. Песков прокомментировал заявление президент Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он назвал его беспрецедентным новым витком напряженности. Минобороны РФ проверяет информацию об отправке французских войск на Украину. Песков коснулся и темы возможного сменщика президента Украины Владимира Зеленского. Кремль считает преждевременными обсуждения о потенциальном лидере Украины, с которым можно установить диалог. Материал Financial Times о якобы подготовке Россией диверсий в Европе являются голословными обвинениями. Песков отметил, что в Кремле не придают этому серьезного значения. Песков также заявил и о предстоящих военных учениях ВС РФ, в ходе которых планируется отработка применения нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что ситуация на Украине достигла критической точки из-за провокаций Запада, что требует соответствующих ответных мер со стороны России. Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск. Российские ответственные органы власти выполняют необходимые действия по данному вопросу. Песков подчеркнул, что дополнительной информации пока нет. Дмитрий Песков отказался комментировать предположения о возможном использовании Россией ракет, произведенных в КНДР во время специальной военной операции. Он отметил, что этот вопрос нужно задавать российским военным.