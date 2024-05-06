Ядерные учения и ответ Макрону: что сказал Песков на встрече со СМИ

Россия проводит военные учения, включающие отработку применения ядерного оружия, в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. URA.RU приводит все, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Подготовка к инаугурации
Президент России Владимир Путин готовится к своей инаугурации. По словам Пескова, он планирует встретиться с уходящим кабинетом министров в полдень 6 мая.
Заявления о вводе войск на Украину
Песков прокомментировал заявление президент Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он назвал его беспрецедентным новым витком напряженности. Минобороны РФ проверяет информацию об отправке французских войск на Украину.
Смена власти на Украине
Песков коснулся и темы возможного сменщика президента Украины Владимира Зеленского. Кремль считает преждевременными обсуждения о потенциальном лидере Украины, с которым можно установить диалог.
Материал FT о диверсиях РФ в Европе
Материал Financial Times о якобы подготовке Россией диверсий в Европе являются голословными обвинениями. Песков отметил, что в Кремле не придают этому серьезного значения.
Военные учения России
Песков также заявил и о предстоящих военных учениях ВС РФ, в ходе которых планируется отработка применения нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что ситуация на Украине достигла критической точки из-за провокаций Запада, что требует соответствующих ответных мер со стороны России.
Зеленского объявили в розыск
Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск. Российские ответственные органы власти выполняют необходимые действия по данному вопросу. Песков подчеркнул, что дополнительной информации пока нет.
Ракеты из Северной Кореи
Дмитрий Песков отказался комментировать предположения о возможном использовании Россией ракет, произведенных в КНДР во время специальной военной операции. Он отметил, что этот вопрос нужно задавать российским военным.
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