Единороссы подобрали замену снявшемуся с выборов в гордуму Челябинска кандидату

06 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

До завершения подачи документов на праймериз осталось два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Отказавшемуся баллотироваться в гордуму Челябинска по Металлургическому району бизнесмену Сергею Ильину нашли замену. Это председатель фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова, сообщили 6 мая источники URA.RU в партийных кругах. «Соколова возглавляет созданный ей благотворительный фонд, который уже больше года собирает и доставляет грузы на фронт. Также фонд помогает мирным жителям новых российских регионов. К тому же она мать участника СВО и действующий депутат Металлургического райсовета, то есть известный среди избирателей человек», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. Когда он передумал участвовать в выборах, ему срочно пришлось искать замену. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и впервые с 2014 года будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказавшемуся баллотироваться в гордуму Челябинска по Металлургическому району бизнесмену Сергею Ильину нашли замену. Это председатель фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова, сообщили 6 мая источники URA.RU в партийных кругах. «Соколова возглавляет созданный ей благотворительный фонд, который уже больше года собирает и доставляет грузы на фронт. Также фонд помогает мирным жителям новых российских регионов. К тому же она мать участника СВО и действующий депутат Металлургического райсовета, то есть известный среди избирателей человек», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. Когда он передумал участвовать в выборах, ему срочно пришлось искать замену. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и впервые с 2014 года будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.