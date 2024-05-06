Единороссы подобрали замену снявшемуся с выборов в гордуму Челябинска кандидату

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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Отказавшемуся баллотироваться в гордуму Челябинска по Металлургическому району бизнесмену Сергею Ильину нашли замену. Это председатель фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова, сообщили 6 мая источники URA.RU в партийных кругах.

«Соколова возглавляет созданный ей благотворительный фонд, который уже больше года собирает и доставляет грузы на фронт. Также фонд помогает мирным жителям новых российских регионов. К тому же она мать участника СВО и действующий депутат Металлургического райсовета, то есть известный среди избирателей человек», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев.

Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. Когда он передумал участвовать в выборах, ему срочно пришлось искать замену.

Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и впервые с 2014 года будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Отказавшемуся баллотироваться в гордуму Челябинска по Металлургическому району бизнесмену Сергею Ильину нашли замену. Это председатель фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова, сообщили 6 мая источники URA.RU в партийных кругах. «Соколова возглавляет созданный ей благотворительный фонд, который уже больше года собирает и доставляет грузы на фронт. Также фонд помогает мирным жителям новых российских регионов. К тому же она мать участника СВО и действующий депутат Металлургического райсовета, то есть известный среди избирателей человек», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «Единой России» воздержались от комментариев. Сначала ожидалось, что Ильин будет баллотироваться в Центральном районе, где является действующим депутатом райсовета. Однако решено было выдвинуть его в Металлургическом. Когда он передумал участвовать в выборах, ему срочно пришлось искать замену. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и впервые с 2014 года будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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