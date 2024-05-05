05 мая 2024

Осужденного из тюменской колонии выпустили на свободу за взятку в 100 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина утверждал, что взятку за досрочное освобождение у него вымогал начальник колонии Фото:

Заключенный одной из тюменских колоний дал взятку в 100 000 рублей начальнику пенитенциарного учреждения, чтобы получить условно-досрочное освобождение. Как уверял сам осужденный, деньги у него вымогали угрозами. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Осужденный отбывал наказание в колонии-поселении. Он не допускал нарушений режима и в апреле 2021 года обратился к своему начальнику отряда с просьбой о подаче документов на условно-досрочное освобождение. Но тот направил его к начальнику учреждения, который якобы предложил осужденному купить ходатайство за 100 000 рублей. А в случае отказа пригрозил вымышленными взысканиями и отправкой в штрафной изолятор», — сообщили в пресс-службе.

Испугавшись, заключенный через знакомого перевел вымогателю два транша по 50 000 рублей. Спустя два месяца мужчина оказался на свободе. Однако о незаконной схеме узнали в службе собственной безопасности регионального УФСИН. Уголовные дела завели в отношении обоих фигурантов. Один из них потерял работу и понес наказание. А самого зэка, давшего взятку через посредника на воле, вновь вернули в колонию, но уже строгого режима.

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Заключенный одной из тюменских колоний дал взятку в 100 000 рублей начальнику пенитенциарного учреждения, чтобы получить условно-досрочное освобождение. Как уверял сам осужденный, деньги у него вымогали угрозами. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Осужденный отбывал наказание в колонии-поселении. Он не допускал нарушений режима и в апреле 2021 года обратился к своему начальнику отряда с просьбой о подаче документов на условно-досрочное освобождение. Но тот направил его к начальнику учреждения, который якобы предложил осужденному купить ходатайство за 100 000 рублей. А в случае отказа пригрозил вымышленными взысканиями и отправкой в штрафной изолятор», — сообщили в пресс-службе. Испугавшись, заключенный через знакомого перевел вымогателю два транша по 50 000 рублей. Спустя два месяца мужчина оказался на свободе. Однако о незаконной схеме узнали в службе собственной безопасности регионального УФСИН. Уголовные дела завели в отношении обоих фигурантов. Один из них потерял работу и понес наказание. А самого зэка, давшего взятку через посредника на воле, вновь вернули в колонию, но уже строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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