В свердловских лесах выросли четыре вида съедобных грибов и один ядовитый

10 мая 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Свердловчане уже начали собирать грибы, например, сморчки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловчан обрадовали первые грибы, появившиеся в лесах, однако среди них есть и смертельно опасные. Какие весенние грибы можно есть, а какие нет, URA.RU рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «Сейчас в лесу уже есть сморчки и сморчковые шапочки. Также мне рассказывали, что в Красноуфимском районе собирали маслята, хотя обычно на Урале они появляются в конце мая — начале июня. В конце этого месяца и начале лета будут и белые грибы, я знаю такое место на Таватуе», — рассказал о безопасных грибах миколог. Ядовитый же гриб в мае уральцев подстерегает один — это строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу. «Другие опасные грибы — поганки, мухоморы — появятся в Свердловской области намного позже, летом», — уточнил Ширяев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчан обрадовали первые грибы, появившиеся в лесах, однако среди них есть и смертельно опасные. Какие весенние грибы можно есть, а какие нет, URA.RU рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «Сейчас в лесу уже есть сморчки и сморчковые шапочки. Также мне рассказывали, что в Красноуфимском районе собирали маслята, хотя обычно на Урале они появляются в конце мая — начале июня. В конце этого месяца и начале лета будут и белые грибы, я знаю такое место на Таватуе», — рассказал о безопасных грибах миколог. Ядовитый же гриб в мае уральцев подстерегает один — это строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу. «Другие опасные грибы — поганки, мухоморы — появятся в Свердловской области намного позже, летом», — уточнил Ширяев.