09 мая 2024

В свердловских лесах выросли четыре вида съедобных грибов и один ядовитый

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Первые сморчки.Пермь, урожай, ведро, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Свердловчане уже начали собирать грибы, например, сморчки Фото:

Свердловчан обрадовали первые грибы, появившиеся в лесах, однако среди них есть и смертельно опасные. Какие весенние грибы можно есть, а какие нет, URA.RU рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев.

«Сейчас в лесу уже есть сморчки и сморчковые шапочки. Также мне рассказывали, что в Красноуфимском районе собирали маслята, хотя обычно на Урале они появляются в конце мая — начале июня. В конце этого месяца и начале лета будут и белые грибы, я знаю такое место на Таватуе», — рассказал о безопасных грибах миколог.

Ядовитый же гриб в мае уральцев подстерегает один — это строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу. «Другие опасные грибы — поганки, мухоморы — появятся в Свердловской области намного позже, летом», — уточнил Ширяев.

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Свердловчан обрадовали первые грибы, появившиеся в лесах, однако среди них есть и смертельно опасные. Какие весенние грибы можно есть, а какие нет, URA.RU рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «Сейчас в лесу уже есть сморчки и сморчковые шапочки. Также мне рассказывали, что в Красноуфимском районе собирали маслята, хотя обычно на Урале они появляются в конце мая — начале июня. В конце этого месяца и начале лета будут и белые грибы, я знаю такое место на Таватуе», — рассказал о безопасных грибах миколог. Ядовитый же гриб в мае уральцев подстерегает один — это строчок. Он содержит в себе вещество гиромитрин — токсин и канцероген. Оно не разрушается даже после длительной термической обработки и может привести не только к отравлению, но и к летальному исходу. «Другие опасные грибы — поганки, мухоморы — появятся в Свердловской области намного позже, летом», — уточнил Ширяев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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