Тюменские таксисты отказываются возить пассажиров, которые им не нравятся

Тюменские таксисты начали блокировать пассажиров в приложениях агрегаторов

06 мая 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Водитель такси может занести данные пассажира в черный список, чтобы больше его не перевозить Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водители такси в Тюмени получили возможность блокировать пассажиров через приложения агрегаторов. Теперь, если клиент по каким-то причинам не устроил таксиста, последний может занести его данные в черный список, выставив низкую оценку в системе. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из таксопарков. По его словам, местные таксисты уже активно пользуются новой функцией и массово заносят пассажиров в черный список. «Эта функция была введена агрегаторами такси для улучшения условий работы водителей. Она позволяет избегать повторных поездок с нежелательными клиентами, которые, по мнению водителей, вели себя некорректно. Раньше подобные оценки могли выставлять только пассажиры. Теперь клиенты и таксисты находятся в равных условиях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. При этом, по его словам, некоторые водители такси начали злоупотреблять использованием новой функции. «Некоторые водители перегибают палку. Например, заносят данные пассажира в черный список только из-за того, что он не оставил им чаевых. Это неправильно. С этим нужно как-то бороться», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службу крупнейших агрегаторов такси, которые работают на территории Тюмени, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси требуют от пассажиров доплату в размере от 50 до 100 рублей в качестве чаевых. По данным источников URA.RU, этим занимаются водители-частники, которых в народе прозвали «бомбилами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители такси в Тюмени получили возможность блокировать пассажиров через приложения агрегаторов. Теперь, если клиент по каким-то причинам не устроил таксиста, последний может занести его данные в черный список, выставив низкую оценку в системе. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из таксопарков. По его словам, местные таксисты уже активно пользуются новой функцией и массово заносят пассажиров в черный список. «Эта функция была введена агрегаторами такси для улучшения условий работы водителей. Она позволяет избегать повторных поездок с нежелательными клиентами, которые, по мнению водителей, вели себя некорректно. Раньше подобные оценки могли выставлять только пассажиры. Теперь клиенты и таксисты находятся в равных условиях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. При этом, по его словам, некоторые водители такси начали злоупотреблять использованием новой функции. «Некоторые водители перегибают палку. Например, заносят данные пассажира в черный список только из-за того, что он не оставил им чаевых. Это неправильно. С этим нужно как-то бороться», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службу крупнейших агрегаторов такси, которые работают на территории Тюмени, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водители такси требуют от пассажиров доплату в размере от 50 до 100 рублей в качестве чаевых. По данным источников URA.RU, этим занимаются водители-частники, которых в народе прозвали «бомбилами».