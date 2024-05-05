Тюменские грибники сообщают об открытии сезона: в лесах появились первые сморчки. Об этом любители тихой охоты рассказывают с социальных сетях.
«На жареху насобирал и сезон открыл!» — написал Leha Sabur в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил снимок ведра со сморчками.
Другой любитель тихой охоты, под ником Гриня Красноперов, также поделился фото со своим «уловом». Грибы он собирал 5 мая.
Еще один грибник раскрыл, где искать сморчки. По словам Владислава Янерова, отправиться за ними стоит в село Муллаши, а искать — в низинах и у водоемов.
Фото: Гриня Красноперов, группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте», https://inlnk.ru/57YAYp
Фото: Leha Sabur, группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте», https://inlnk.ru/ag8J8P
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Тюменские грибники сообщают об открытии сезона: в лесах появились первые сморчки. Об этом любители тихой охоты рассказывают с социальных сетях. «На жареху насобирал и сезон открыл!» — написал Leha Sabur в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил снимок ведра со сморчками. Другой любитель тихой охоты, под ником Гриня Красноперов, также поделился фото со своим «уловом». Грибы он собирал 5 мая. Еще один грибник раскрыл, где искать сморчки. По словам Владислава Янерова, отправиться за ними стоит в село Муллаши, а искать — в низинах и у водоемов.