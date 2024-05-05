05 мая 2024

Тюменские грибники открыли сезон тихой охоты. Фото

В Тюменской области грибники собирают первые сморчки
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, ведро, грибы, весна, сморчки, грибывесна
В тюменских лесах появились сморчки Фото:

Тюменские грибники сообщают об открытии сезона: в лесах появились первые сморчки. Об этом любители тихой охоты рассказывают с социальных сетях.

«На жареху насобирал и сезон открыл!» — написал Leha Sabur в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил снимок ведра со сморчками.

Другой любитель тихой охоты, под ником Гриня Красноперов, также поделился фото со своим «уловом». Грибы он собирал 5 мая.

Еще один грибник раскрыл, где искать сморчки. По словам Владислава Янерова, отправиться за ними стоит в село Муллаши, а искать — в низинах и у водоемов.

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Тюменские грибники сообщают об открытии сезона: в лесах появились первые сморчки. Об этом любители тихой охоты рассказывают с социальных сетях. «На жареху насобирал и сезон открыл!» — написал Leha Sabur в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил снимок ведра со сморчками. Другой любитель тихой охоты, под ником Гриня Красноперов, также поделился фото со своим «уловом». Грибы он собирал 5 мая. Еще один грибник раскрыл, где искать сморчки. По словам Владислава Янерова, отправиться за ними стоит в село Муллаши, а искать — в низинах и у водоемов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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