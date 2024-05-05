Тюменские грибники открыли сезон тихой охоты. Фото

В Тюменской области грибники собирают первые сморчки

06 мая 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

В тюменских лесах появились сморчки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тюменские грибники сообщают об открытии сезона: в лесах появились первые сморчки. Об этом любители тихой охоты рассказывают с социальных сетях. «На жареху насобирал и сезон открыл!» — написал Leha Sabur в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил снимок ведра со сморчками. Другой любитель тихой охоты, под ником Гриня Красноперов, также поделился фото со своим «уловом». Грибы он собирал 5 мая. Еще один грибник раскрыл, где искать сморчки. По словам Владислава Янерова, отправиться за ними стоит в село Муллаши, а искать — в низинах и у водоемов. Фото: Гриня Красноперов, группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте», https://inlnk.ru/57YAYp Фото: Leha Sabur, группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте», https://inlnk.ru/ag8J8P Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские грибники сообщают об открытии сезона: в лесах появились первые сморчки. Об этом любители тихой охоты рассказывают с социальных сетях. «На жареху насобирал и сезон открыл!» — написал Leha Sabur в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил снимок ведра со сморчками. Другой любитель тихой охоты, под ником Гриня Красноперов, также поделился фото со своим «уловом». Грибы он собирал 5 мая. Еще один грибник раскрыл, где искать сморчки. По словам Владислава Янерова, отправиться за ними стоит в село Муллаши, а искать — в низинах и у водоемов.