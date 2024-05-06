Помощник Путина раскрыл, кто из иностранных президентов будет на Параде Победы в Москве

Помощник Путина Ушаков: на Парад Победы приедут лидеры Белоруссии, Кубы и Лаоса

06 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Ушаков заявил, что на Парад Победы приедут лидеры восьми стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Парад Победы, посвященный 9 Мая, приедут главы Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Кубы, Гвинеи-Бисау и других стран. После парада для них состоится прием, а президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидерами трех стран. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. «Лидеры зарубежных стран будут участвовать в военном параде. Будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Все они будут присутствовать на параде», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков добавил, что на парад приглашены также руководители ОДКБ, исполнительных органов СНГ, ЕАЭС, ШОС, военные атташе и главы диппредставительств из дружественных государств. Ушаков отметил, что после парада Путин будет участвовать в церемонии совместного возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. Затем в Кремле пройдет прием для глав государств, которые приедут на Парад Победы. После этого некоторые из них покинут Россию, а глава РФ проведет переговоры с президентом Лаоса, Кубы и Гвинеи-Бисау. Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву. Также подобное желание выразил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В Параде Победы примут участие свыше девяти тысяч человек. По Красной площади пройдут и участники СВО, добавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Парад Победы, посвященный 9 Мая, приедут главы Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Кубы, Гвинеи-Бисау и других стран. После парада для них состоится прием, а президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидерами трех стран. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. «Лидеры зарубежных стран будут участвовать в военном параде. Будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Все они будут присутствовать на параде», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков добавил, что на парад приглашены также руководители ОДКБ, исполнительных органов СНГ, ЕАЭС, ШОС, военные атташе и главы диппредставительств из дружественных государств. Ушаков отметил, что после парада Путин будет участвовать в церемонии совместного возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. Затем в Кремле пройдет прием для глав государств, которые приедут на Парад Победы. После этого некоторые из них покинут Россию, а глава РФ проведет переговоры с президентом Лаоса, Кубы и Гвинеи-Бисау. Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву. Также подобное желание выразил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В Параде Победы примут участие свыше девяти тысяч человек. По Красной площади пройдут и участники СВО, добавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.