Помощник Путина раскрыл, кто из иностранных президентов будет на Параде Победы в Москве

На Парад Победы, посвященный 9 Мая, приедут главы Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Кубы, Гвинеи-Бисау и других стран. После парада для них состоится прием, а президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидерами трех стран. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
«Лидеры зарубежных стран будут участвовать в военном параде. Будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Все они будут присутствовать на параде», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков добавил, что на парад приглашены также руководители ОДКБ, исполнительных органов СНГ, ЕАЭС, ШОС, военные атташе и главы диппредставительств из дружественных государств.
Ушаков отметил, что после парада Путин будет участвовать в церемонии совместного возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. Затем в Кремле пройдет прием для глав государств, которые приедут на Парад Победы. После этого некоторые из них покинут Россию, а глава РФ проведет переговоры с президентом Лаоса, Кубы и Гвинеи-Бисау.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что приедет на Парад Победы в Москву. Также подобное желание выразил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В Параде Победы примут участие свыше девяти тысяч человек. По Красной площади пройдут и участники СВО, добавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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