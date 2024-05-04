Президент Таджикистана приедет в Москву на Парад Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщил источник РИА Новости.
«Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы», — заявил источник РИА Новости. Он посетит Москву, чтобы посмотреть парад.
Посетить парад в честь Дня Победы собирается и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Как заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, после парада Сисулит намерен посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге.
В Москве в Параде Победы примут участие более девяти тысяч человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по Красной площади пройдут и участники СВО.
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