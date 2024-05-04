Политика Президент Таджикистана приедет в Москву на Парад Победы 04 мая 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + Президент Таджикистана посетит Парад Победы в столице РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы», — заявил источник РИА Новости. Он посетит Москву, чтобы посмотреть парад. Посетить парад в честь Дня Победы собирается и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Как заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, после парада Сисулит намерен посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. В Москве в Параде Победы примут участие более девяти тысяч человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по Красной площади пройдут и участники СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы», — заявил источник РИА Новости. Он посетит Москву, чтобы посмотреть парад. Посетить парад в честь Дня Победы собирается и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Как заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, после парада Сисулит намерен посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. В Москве в Параде Победы примут участие более девяти тысяч человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по Красной площади пройдут и участники СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям