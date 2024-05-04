Президент Таджикистана приедет в Москву на Парад Победы

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, рахмон эмомали
Президент Таджикистана посетит Парад Победы в столице РФ Фото:

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы», — заявил источник РИА Новости. Он посетит Москву, чтобы посмотреть парад.

Посетить парад в честь Дня Победы собирается и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Как заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, после парада Сисулит намерен посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге.

В Москве в Параде Победы примут участие более девяти тысяч человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по Красной площади пройдут и участники СВО.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщил источник РИА Новости. «Президент Таджикистана примет участие в праздновании Дня Победы», — заявил источник РИА Новости. Он посетит Москву, чтобы посмотреть парад. Посетить парад в честь Дня Победы собирается и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Как заявил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, после парада Сисулит намерен посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. В Москве в Параде Победы примут участие более девяти тысяч человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по Красной площади пройдут и участники СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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