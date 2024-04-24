Первый иностранный президент заявил о намерении приехать в Москву на 9 Мая

24 апреля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Тхонглун Сисулит выразил намерение приехать на парад Победы, заявил Денис Грибов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первым иностранным лидером, выразившим желание посетить Москву 9 мая, стал президент Лаоса.Тхонглун Сисулит. Об этом рассказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. «На параде 9 мая будет президент Лаоса», — передает слова Грибова РИА Новости. Он добавил, что после парада Победы в Москве Сисулит планирует посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. Лидер Лаоса является выпускником данного учебного заведения, заключил Грибов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первым иностранным лидером, выразившим желание посетить Москву 9 мая, стал президент Лаоса.Тхонглун Сисулит. Об этом рассказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. «На параде 9 мая будет президент Лаоса», — передает слова Грибова РИА Новости. Он добавил, что после парада Победы в Москве Сисулит планирует посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. Лидер Лаоса является выпускником данного учебного заведения, заключил Грибов.