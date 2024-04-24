Первый иностранный президент заявил о намерении приехать в Москву на 9 Мая

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, тхонглун сисулит
Тхонглун Сисулит выразил намерение приехать на парад Победы, заявил Денис Грибов Фото:

Первым иностранным лидером, выразившим желание посетить Москву 9 мая, стал президент Лаоса.Тхонглун Сисулит. Об этом рассказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.

«На параде 9 мая будет президент Лаоса», — передает слова Грибова РИА Новости. Он добавил, что после парада Победы в Москве Сисулит планирует посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. Лидер Лаоса является выпускником данного учебного заведения, заключил Грибов.

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Первым иностранным лидером, выразившим желание посетить Москву 9 мая, стал президент Лаоса.Тхонглун Сисулит. Об этом рассказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. «На параде 9 мая будет президент Лаоса», — передает слова Грибова РИА Новости. Он добавил, что после парада Победы в Москве Сисулит планирует посетить педагогический институт имени Герцена в Санкт-Петербурге. Лидер Лаоса является выпускником данного учебного заведения, заключил Грибов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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