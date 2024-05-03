Шойгу: в Параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, казаки, парад победы, военный, донцы, донские
В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск Фото:

В Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек. Такие данные озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ.

По Красной площади пройдут более девяти тысяч человек, в том числе участники СВО, и 70 единиц техники. В небе зрители парада увидят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», сообщил Шойгу.

«В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск. Также будут участвовать, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков», — сказал Шойгу. В параде примет участие и сводный военный оркестр. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 5 мая.

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В Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, примут участие более девяти тысяч человек. Такие данные озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. По Красной площади пройдут более девяти тысяч человек, в том числе участники СВО, и 70 единиц техники. В небе зрители парада увидят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», сообщил Шойгу. «В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск. Также будут участвовать, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков», — сказал Шойгу. В параде примет участие и сводный военный оркестр. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 5 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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