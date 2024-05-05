Курганский охотник застрелил незнакомку и спрятал труп в болоте. Фото

06 мая 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Курганский охотник признался, что десять лет назад застрелил незнакомую женщину Фото: Илья Московец © URA.RU Охотник из Щучанского муниципального округа Курганской области застрелил местную жительницу и спрятал ее тело в болоте. Дело удалось раскрыть спустя десять лет. Данная информация размещена на сайте областного СУ СК РФ. «По данным следствия, с 24 на 25 мая 2014 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился на охоту на мотоцикле „Урал“. По дороге он встретил ранее незнакомую женщину и предложил ее подвезти, посадив ее в боковой прицеп транспортного средства. Примерно в десяти км от города Щучье в результате произошедшего конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил в спину женщины из имевшегося при себе охотничьего ружья», — указано в сообщении. Сотрудники СК отметили, что женщина умерла на месте. Мужчина сокрыл труп в местном болоте. Позже в полицию поступило заявление о женщине, которая ушла пешком с работы в городе Щучье, но домой не вернулась. В конце 2023 года вместе с сотрудниками полиции следователи нашли свидетеля, после чего удалось задержать подозреваемого. Во время допроса мужчина дал подробные признательные показания. В доме обвиняемого было обнаружено и изъято ружье. На время следствия мужчину арестовали. Сотрудники СК направили уголовное дело в суд. Из дома обвиняемого было изъято ружье Фото: сайт СУ СК РФ по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охотник из Щучанского муниципального округа Курганской области застрелил местную жительницу и спрятал ее тело в болоте. Дело удалось раскрыть спустя десять лет. Данная информация размещена на сайте областного СУ СК РФ. «По данным следствия, с 24 на 25 мая 2014 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился на охоту на мотоцикле „Урал“. По дороге он встретил ранее незнакомую женщину и предложил ее подвезти, посадив ее в боковой прицеп транспортного средства. Примерно в десяти км от города Щучье в результате произошедшего конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил в спину женщины из имевшегося при себе охотничьего ружья», — указано в сообщении. Сотрудники СК отметили, что женщина умерла на месте. Мужчина сокрыл труп в местном болоте. Позже в полицию поступило заявление о женщине, которая ушла пешком с работы в городе Щучье, но домой не вернулась. В конце 2023 года вместе с сотрудниками полиции следователи нашли свидетеля, после чего удалось задержать подозреваемого. Во время допроса мужчина дал подробные признательные показания. В доме обвиняемого было обнаружено и изъято ружье. На время следствия мужчину арестовали. Сотрудники СК направили уголовное дело в суд.