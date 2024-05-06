Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма

06 мая 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Кеворкову отправили в изолятор временного содержания Фото: Илья Московец © URA.RU Журналистку Надежду Кеворкову отправили в изолятор временного содержания. Ее обвинили в оправдании терроризма в связи с постом, в котором фигурировало движение «Талибан» (находится под санкциями ООН). Об этом сообщил адвокат. «Следственный комитет предъявил обвинение журналистке Кеворковой в оправдании терроризма. <…> Кеворкова задержана и отправлена в изолятор временного содержания», — передает ТАСС слова адвоката. Отмечается, что 7 мая ей будет избрана мера пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистку Надежду Кеворкову отправили в изолятор временного содержания. Ее обвинили в оправдании терроризма в связи с постом, в котором фигурировало движение «Талибан» (находится под санкциями ООН). Об этом сообщил адвокат. «Следственный комитет предъявил обвинение журналистке Кеворковой в оправдании терроризма. <…> Кеворкова задержана и отправлена в изолятор временного содержания», — передает ТАСС слова адвоката. Отмечается, что 7 мая ей будет избрана мера пресечения.