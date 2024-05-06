Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма

Кеворкову отправили в изолятор временного содержания
Журналистку Надежду Кеворкову отправили в изолятор временного содержания. Ее обвинили в оправдании терроризма в связи с постом, в котором фигурировало движение «Талибан» (находится под санкциями ООН). Об этом сообщил адвокат.
«Следственный комитет предъявил обвинение журналистке Кеворковой в оправдании терроризма. <…> Кеворкова задержана и отправлена в изолятор временного содержания», — передает ТАСС слова адвоката. Отмечается, что 7 мая ей будет избрана мера пресечения.
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