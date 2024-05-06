Суд отказался отдавать челябинской бизнес-леди 100% доли в элитном курорте

Суд разделил имущество бывших супругов Мицуковых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебная коллегия Челябинского областного суда отказалась отдавать владелице курорта Инге Майер на озере Увильды 100-процентную долю в компании «Южуралпродукт», выступающей оператором туробъекта. Как следует из определения, суд подтвердил решение арбитража о пропорциях раздела актива между бывшими супругами Мицуковыми.

«Исковые требования Мицукова Александра Федоровича удовлетворить. Встречные исковые требования Майер Инги Александровны о разделе доли в уставном капитале ООО „Южуралпродукт“ удовлетворить частично», — отмечено в документе (имеется в распоряжении редакции URA.RU).

Суд согласился с обеими сторонами, что имущество бывших супругов Мицукова и Майер является совместно нажитым, что было отмечено осенью 2023 года в арбитраже. Раздел произведен в пропорциях: 70% отдано Мицукову, 30% доли — его бывшей жене. При этом Майер настаивала, что все доля полностью должна отойти ей; требования экс-супруга соответствовали судебному акту.

Доводы Майер строились на том, что передача доли не обеспечит Мицукову статуса участника общества, поскольку вопрос регламентируется корпоративным законодательством. Согласия Майер на вхождение в состав экс-супруга не давала. Другая сторона возразила, что, согласно уставу, это и не требуется. Кроме того, учредительные документы не воспрещают выделять доли при разделе имущества разведенных супругов.

«Курорт на Увильдах был основан доверителем еще до брака с Майер. С 12 августа 1985 года курорт является имущественным комплексом, который в совокупности состоит из множества организаций, в том числе в него входит „Южуралпродукт“. Отсутствие корпоративного контроля с его стороны в управлении курортом приведет к утрате и банкротству», — отметила представитель Мицукова Ирина Пичурина.

Коллегия отменила решение Центрального райсуда Челябинска, определившего в 2021 году доли 50 на 50. Суд принял во внимание тот факт, что при выкупе долей «Южуралпродукта» у бывшего директора Марины Шелеховой имущество было распределено в пропорциях 70 на 30.

В судах и правоохранительных органах также рассматривается другой вопрос. Мицуков оспаривает свой выход из состава участников «Южуралпродукта» в октябре 2014 года. Его отказ от имущества налоговая инспекция, как утверждает Мицуков, зарегистрирован на основании смонтированного документа. Несколько экспертиз монтаж подтвердили. Это, однако, не помешало арбитражному суду отказать в июне 2023 года бизнесмену в его притязаниях на корпоративные права в отношении курорта.

При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Майер. Однако дозвониться не удалось. На СМС-сообщение бизнес-леди не ответила.