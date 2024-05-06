Вахтовики «Сургутнефтегаза» пожаловались на отсутствие питьевой воды на месторождениях

Нефтяников «Сургутнефтегаза» тревожит проблема снабжения питьевой водой

06 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Нефтяники «Сургутнефтегаза» опасаются за свое здоровье из-за отсутствия питьевой воды на месторождениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вахтовики подразделений «Сургутнефтегаза» пожаловались на отсутствие питьевой воды на месторождениях. Они сообщили URA.RU, что приходится использовать воду из паровой установки. «Бригадам капитального ремонта скважин „Сургутнефти“ вторую неделю не доставляют питьевую воду. Для умывания набираем воду из ППУ (передвижная парообразующая установка), но пить такую жидкость опасно для здоровья», — сообщили агентству нефтяники. По словам вахтовиков, такая же проблема возникает у коллег из «Нижнесортымскнефти». Они связывают задержки поставок питьевой воды с нехваткой водовозов. В «Сургутнефтегазе» агентству пояснили, что за оперативным решением вопроса сотрудникам необходимо обратиться к руководителю. «Работникам следует обратиться с постановкой проблемы к непосредственному руководителю, к руководству структурного подразделения, в профсоюзную организацию, также на предприятии работает служба доверия. ПАО „Сургутнефтегаз“ обеспечивает достойные условия труда и отдыха персонала и решает бытовые вопросы», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» беспокоятся из-за появления следов проснувшихся медведей в лесу, где расположены нефтяные скважины. На производственных объектах нет заграждений, поэтому работники беззащитны перед дикими зверями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вахтовики подразделений «Сургутнефтегаза» пожаловались на отсутствие питьевой воды на месторождениях. Они сообщили URA.RU, что приходится использовать воду из паровой установки. «Бригадам капитального ремонта скважин „Сургутнефти“ вторую неделю не доставляют питьевую воду. Для умывания набираем воду из ППУ (передвижная парообразующая установка), но пить такую жидкость опасно для здоровья», — сообщили агентству нефтяники. По словам вахтовиков, такая же проблема возникает у коллег из «Нижнесортымскнефти». Они связывают задержки поставок питьевой воды с нехваткой водовозов. В «Сургутнефтегазе» агентству пояснили, что за оперативным решением вопроса сотрудникам необходимо обратиться к руководителю. «Работникам следует обратиться с постановкой проблемы к непосредственному руководителю, к руководству структурного подразделения, в профсоюзную организацию, также на предприятии работает служба доверия. ПАО „Сургутнефтегаз“ обеспечивает достойные условия труда и отдыха персонала и решает бытовые вопросы», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» беспокоятся из-за появления следов проснувшихся медведей в лесу, где расположены нефтяные скважины. На производственных объектах нет заграждений, поэтому работники беззащитны перед дикими зверями.