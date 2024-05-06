Путин обратился к правительству, которое уходит в отставку

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Путин поблагодарил правительство РФ за хорошую работу Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство, которое в преддверии инаугурации главы страны уходит в отставку, за достойную работу во время борьбы с пандемией COVID-19. Также он отметил хорошее решение вопросов, которые отражались на российской экономике. В частности, он похвалил кабмин за удовлетворительный результат работы по поддержке предприятий и секторов экономики.

«Начиналась ваша работа в этом составе. <…> Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. <…> В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — заявил Путин во время встречи с правительством РФ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Глава России добавил, что члены правительства выдали удовлетворительный результат во время работы по решению вопросов и проблем в экономике. Он отметил эффективную поддержку целых предприятий и экономических секторов в то время, когда условия вынуждали ограничивать их работу.

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство, которое в преддверии инаугурации главы страны уходит в отставку, за достойную работу во время борьбы с пандемией COVID-19. Также он отметил хорошее решение вопросов, которые отражались на российской экономике. В частности, он похвалил кабмин за удовлетворительный результат работы по поддержке предприятий и секторов экономики. «Начиналась ваша работа в этом составе. <…> Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. <…> В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — заявил Путин во время встречи с правительством РФ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава России добавил, что члены правительства выдали удовлетворительный результат во время работы по решению вопросов и проблем в экономике. Он отметил эффективную поддержку целых предприятий и экономических секторов в то время, когда условия вынуждали ограничивать их работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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