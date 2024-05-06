Путин обратился к правительству, которое уходит в отставку

06 мая 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил правительство РФ за хорошую работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство, которое в преддверии инаугурации главы страны уходит в отставку, за достойную работу во время борьбы с пандемией COVID-19. Также он отметил хорошее решение вопросов, которые отражались на российской экономике. В частности, он похвалил кабмин за удовлетворительный результат работы по поддержке предприятий и секторов экономики. «Начиналась ваша работа в этом составе. <…> Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. <…> В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — заявил Путин во время встречи с правительством РФ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава России добавил, что члены правительства выдали удовлетворительный результат во время работы по решению вопросов и проблем в экономике. Он отметил эффективную поддержку целых предприятий и экономических секторов в то время, когда условия вынуждали ограничивать их работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство, которое в преддверии инаугурации главы страны уходит в отставку, за достойную работу во время борьбы с пандемией COVID-19. Также он отметил хорошее решение вопросов, которые отражались на российской экономике. В частности, он похвалил кабмин за удовлетворительный результат работы по поддержке предприятий и секторов экономики. «Начиналась ваша работа в этом составе. <…> Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. <…> В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — заявил Путин во время встречи с правительством РФ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава России добавил, что члены правительства выдали удовлетворительный результат во время работы по решению вопросов и проблем в экономике. Он отметил эффективную поддержку целых предприятий и экономических секторов в то время, когда условия вынуждали ограничивать их работу.