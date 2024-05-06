Путин обратился к правительству, которое уходит в отставку

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство, которое в преддверии инаугурации главы страны уходит в отставку, за достойную работу во время борьбы с пандемией COVID-19. Также он отметил хорошее решение вопросов, которые отражались на российской экономике. В частности, он похвалил кабмин за удовлетворительный результат работы по поддержке предприятий и секторов экономики.
«Начиналась ваша работа в этом составе. <…> Вот буквально за несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. <…> В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — заявил Путин во время встречи с правительством РФ. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Глава России добавил, что члены правительства выдали удовлетворительный результат во время работы по решению вопросов и проблем в экономике. Он отметил эффективную поддержку целых предприятий и экономических секторов в то время, когда условия вынуждали ограничивать их работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.