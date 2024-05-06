Губернатор ХМАО подтвердила свое участие в инаугурации президента РФ

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Совещение с Патрушевым. Курган, комарова наталья
Наталья Комарова присутствовала на инаугурации президента и в 2018 году Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова первой из глав регионов «тюменской матрешки» подтвердила свое участие в инаугурации президента РФ. Вместе с ней в Большой Кремлевский дворец отправятся доверенные лица, представлявшие Путина на выборах, сообщает правительство округа.

«Участие губернатора Югры в инаугурации президента подтверждаем. Также сообщаем, что приглашения на церемонию вступления в должность получили доверенные лица кандидата в президенты [РФ Владимира Путина] в регионе — ректор ЮГУ и сопредседатель ОНФ Югры Роман Кучин, глава регионального молодежного центра Фонда „Центр гражданских и социальных инициатив Югры“ Анна Колычева и руководитель мультимедийного исторического парка „Россия — моя история. Югра“ Виталий Малыхин», — прокомментировали в ведомстве.

Комарова также присутствовала на инаугурации президента в 2018 году. Вместе с ней на церемонии были сенатор Эдуард Исаков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и глава «Волонтеров Победы» Югры Эка Шенгелая.

Ранее URA.RU писало о том, как планируется провести инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже полным ходом идут подготовительные работы к этому событию.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова первой из глав регионов «тюменской матрешки» подтвердила свое участие в инаугурации президента РФ. Вместе с ней в Большой Кремлевский дворец отправятся доверенные лица, представлявшие Путина на выборах, сообщает правительство округа. «Участие губернатора Югры в инаугурации президента подтверждаем. Также сообщаем, что приглашения на церемонию вступления в должность получили доверенные лица кандидата в президенты [РФ Владимира Путина] в регионе — ректор ЮГУ и сопредседатель ОНФ Югры Роман Кучин, глава регионального молодежного центра Фонда „Центр гражданских и социальных инициатив Югры“ Анна Колычева и руководитель мультимедийного исторического парка „Россия — моя история. Югра“ Виталий Малыхин», — прокомментировали в ведомстве. Комарова также присутствовала на инаугурации президента в 2018 году. Вместе с ней на церемонии были сенатор Эдуард Исаков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и глава «Волонтеров Победы» Югры Эка Шенгелая. Ранее URA.RU писало о том, как планируется провести инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже полным ходом идут подготовительные работы к этому событию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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