Губернатор ХМАО подтвердила свое участие в инаугурации президента РФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова первой из глав регионов «тюменской матрешки» подтвердила свое участие в инаугурации президента РФ. Вместе с ней в Большой Кремлевский дворец отправятся доверенные лица, представлявшие Путина на выборах, сообщает правительство округа.
«Участие губернатора Югры в инаугурации президента подтверждаем. Также сообщаем, что приглашения на церемонию вступления в должность получили доверенные лица кандидата в президенты [РФ Владимира Путина] в регионе — ректор ЮГУ и сопредседатель ОНФ Югры Роман Кучин, глава регионального молодежного центра Фонда „Центр гражданских и социальных инициатив Югры“ Анна Колычева и руководитель мультимедийного исторического парка „Россия — моя история. Югра“ Виталий Малыхин», — прокомментировали в ведомстве.
Комарова также присутствовала на инаугурации президента в 2018 году. Вместе с ней на церемонии были сенатор Эдуард Исаков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и глава «Волонтеров Победы» Югры Эка Шенгелая.
Ранее URA.RU писало о том, как планируется провести инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже полным ходом идут подготовительные работы к этому событию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!