Курганские полицейские на загруженной трассе начали изымать машины у водителей

06 мая 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

На загруженном участке трассы «Иртыш» полицейским пришлось изъять четыре машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане сотрудники полиции изъяли машины у четырех водителей, допустивших грубые нарушения ПДД на загруженном участке трассы «Иртыш». Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Вчера на 279-м километре автодороги „Иртыш“ автоинспекторами остановлен автомобиль ВАЗ-2113. Молодой человек осуществлял движение на транспортном средстве, не имея на то прав. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, а нарушителю назначено административное наказание в размере 15 тысяч рублей», — указано в сообщении. Также 5 мая полицейским пришлось изъять Mitsubishi Lancer у пьяного водителя. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Еще два автомобиля были отправлены на штрафстоянку за то, что их водители нарушили правила остановки и парковки. В УМВД отметили, что сотрудники ГИБДД работают на участке трассы в усиленном режиме, чтобы урегулировать ситуацию, но утром и вечером на дороге наблюдаются заторы. Это связано с паводком, из-за которого участок трассы временно стал единственным соединяющим Курган с Кетовским, Звериноголовским и Половинским округами. Также свою лепту вносят и водители, которые паркуют машины вдоль обочин трассы. Чтобы разгрузить участок на улице Гагарина, власти сняли частичные ограничения, а дорожники стали проводить работы только в ночное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане сотрудники полиции изъяли машины у четырех водителей, допустивших грубые нарушения ПДД на загруженном участке трассы «Иртыш». Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Вчера на 279-м километре автодороги „Иртыш“ автоинспекторами остановлен автомобиль ВАЗ-2113. Молодой человек осуществлял движение на транспортном средстве, не имея на то прав. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, а нарушителю назначено административное наказание в размере 15 тысяч рублей», — указано в сообщении. Также 5 мая полицейским пришлось изъять Mitsubishi Lancer у пьяного водителя. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Еще два автомобиля были отправлены на штрафстоянку за то, что их водители нарушили правила остановки и парковки. В УМВД отметили, что сотрудники ГИБДД работают на участке трассы в усиленном режиме, чтобы урегулировать ситуацию, но утром и вечером на дороге наблюдаются заторы. Это связано с паводком, из-за которого участок трассы временно стал единственным соединяющим Курган с Кетовским, Звериноголовским и Половинским округами. Также свою лепту вносят и водители, которые паркуют машины вдоль обочин трассы. Чтобы разгрузить участок на улице Гагарина, власти сняли частичные ограничения, а дорожники стали проводить работы только в ночное время.