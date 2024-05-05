Суд ЯНАО отменил приговор чиновнику-коррупционеру, но оставил его под стражей

Суд Ноябрьска начал новое рассмотрение дела коррупционеров, осужденных за взятки

06 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Дело чиновника-взяточника из Ноябрьска повторно рассмотрит суд Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд Ноябрьска (ЯНАО) начал новое рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сотрудника городской «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова и директора компании «Севердорстрой» Магамеда Алиева, который, по версии следствия, передавал ему взятки. Ранее они были осуждены, но апелляционная инстанция отменила приговор, следует из решений, опубликованных на сайтах судов. «Судебная коллегия определила: приговор Ноябрьского горсуда от 29 декабря 2023 года в отношении Фирстова и Алиева отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе. Избрать [в их отношении] меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, по 25 июня включительно», — сообщается в определении суда ЯНАО от 25 марта, опубликованном на сайте. Фирстов и Алиев были приговорены к шести и четырем годам колонии. Кроме того, они должны были выплатить штрафы в размере 950 тысяч и 3 миллионов 650 тысяч рублей соответственно. Первый был осужден за получение, а второй за дачу взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Причиной апелляции стало недовольство приговором как стороны обвинения, так и защиты. Дело в том, что в ходе процесса по уголовному делу, вменялся факт еще одной взятки, в размере 5,5 миллиона рублей, который остался недоказанным. В связи с этим прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию с просьбой ужесточить наказание. Вместе с тем, защита ходатайствует о смягчении приговора Алиеву, мотивируя это тем, что он признал свою вину и оказывал помощь следствию. К силовикам он явился сам, оформив явку с повинной. Уголовное дело было возвращено в суд Ноябрьска для нового рассмотрения 10 апреля. 2 мая по делу состоялось первое заседание, на которое не явились свидетели. Следующее заседание пройдет 20 мая. Фирстов был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от третьего участника дела — заместителя Алиева, Андрея Гребнева, который скончался во время следствия. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники окружного СУ СКР. В отношении Алиева также было возбуждено уголовное дело, но он явился с повинной сам и был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Ноябрьска (ЯНАО) начал новое рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сотрудника городской «Дирекции муниципального заказа» Андрея Фирстова и директора компании «Севердорстрой» Магамеда Алиева, который, по версии следствия, передавал ему взятки. Ранее они были осуждены, но апелляционная инстанция отменила приговор, следует из решений, опубликованных на сайтах судов. «Судебная коллегия определила: приговор Ноябрьского горсуда от 29 декабря 2023 года в отношении Фирстова и Алиева отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе. Избрать [в их отношении] меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, по 25 июня включительно», — сообщается в определении суда ЯНАО от 25 марта, опубликованном на сайте. Фирстов и Алиев были приговорены к шести и четырем годам колонии. Кроме того, они должны были выплатить штрафы в размере 950 тысяч и 3 миллионов 650 тысяч рублей соответственно. Первый был осужден за получение, а второй за дачу взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Причиной апелляции стало недовольство приговором как стороны обвинения, так и защиты. Дело в том, что в ходе процесса по уголовному делу, вменялся факт еще одной взятки, в размере 5,5 миллиона рублей, который остался недоказанным. В связи с этим прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию с просьбой ужесточить наказание. Вместе с тем, защита ходатайствует о смягчении приговора Алиеву, мотивируя это тем, что он признал свою вину и оказывал помощь следствию. К силовикам он явился сам, оформив явку с повинной. Уголовное дело было возвращено в суд Ноябрьска для нового рассмотрения 10 апреля. 2 мая по делу состоялось первое заседание, на которое не явились свидетели. Следующее заседание пройдет 20 мая. Фирстов был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от третьего участника дела — заместителя Алиева, Андрея Гребнева, который скончался во время следствия. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники окружного СУ СКР. В отношении Алиева также было возбуждено уголовное дело, но он явился с повинной сам и был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.