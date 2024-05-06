«Облкоммунэнерго» отчиталось о возвращении энергоснабжения в свердловские города

06 мая 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Специалисты продолжают контролировать ситуацию с нарушениями энергоснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года «Облкоммунэнерго» (ОКЭ) вернуло электричество всем своим потребителям, пострадавшим в результате обрушившегося на Свердловскую область снегопада. Специалисты возобновили работу 204 трансформаторных подстанций и 26 воздушных линий, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. «Электричество возвращено более чем 22 тысячам человек в зоне работы компании», — сообщили там. «Все эти дни наши коллеги работали в экстремальных условиях. Многочисленные сбои в работе оборудования произошли в местах, которые и в хорошую погоду труднодоступны, а после снегопада стали по-настоящему непроходимыми. Бригады не останавливали работу ни на минуту, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома людей. Можно сказать, что в этих условиях энергетики проявили настоящий героизм», — прокомментировал гендиректор ОКЭ Дмитрий Буданов. «Сильнее всего от стихии пострадали Полевской и Первоуральск, где из-за огромных объемов осадков произошло беспрецедентное количество одновременных нарушений работы энергооборудования. Кроме районов самих городов здесь было обесточено 12 поселков и сел. В богатом лесами Полевском ГО энергетики убрали с воздушных линий порядка 2,8 тысячи сломанных веток и стволов деревьев», — добавили в ОКЭ. Всего в восстановительных работах задействовали около 300 сотрудников и 30 единиц спецтехники. В наиболее пострадавшие районы приезжали бригады из соседних муниципалитетов — Асбеста, Артемовского, Арамили, Новоуральска и других. Специалисты продолжают обходы и осмотры воздушных линий. Еще одна ресурсоснабжающая компания — «Россети Урал» — продолжает устранять последствия стихии, следует из последнего опубликованного пресс-службой компании сообщения: «Ремонтные работы продолжаются в п. Курганово Полевского округа, в населенных пунктах Дегтярского округа. Там фиксируются новые технарушения из-за неблагоприятной погоды, которые устраняем». В «Региональной сетевой компании» подчеркнули, что в Первоуральске, Ревде и Нижних Сергах работали 10 аварийных бригад из 40 человек и 12 единиц спецтехники. «Всего без электроэнергии остались 4400 человек. На данный момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено по резервным и основным схемам», — подсчитали в РСК. А «Уральские электрические сети» заявили, что их инфраструктура не пострадала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Облкоммунэнерго» (ОКЭ) вернуло электричество всем своим потребителям, пострадавшим в результате обрушившегося на Свердловскую область снегопада. Специалисты возобновили работу 204 трансформаторных подстанций и 26 воздушных линий, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. «Электричество возвращено более чем 22 тысячам человек в зоне работы компании», — сообщили там. «Все эти дни наши коллеги работали в экстремальных условиях. Многочисленные сбои в работе оборудования произошли в местах, которые и в хорошую погоду труднодоступны, а после снегопада стали по-настоящему непроходимыми. Бригады не останавливали работу ни на минуту, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома людей. Можно сказать, что в этих условиях энергетики проявили настоящий героизм», — прокомментировал гендиректор ОКЭ Дмитрий Буданов. «Сильнее всего от стихии пострадали Полевской и Первоуральск, где из-за огромных объемов осадков произошло беспрецедентное количество одновременных нарушений работы энергооборудования. Кроме районов самих городов здесь было обесточено 12 поселков и сел. В богатом лесами Полевском ГО энергетики убрали с воздушных линий порядка 2,8 тысячи сломанных веток и стволов деревьев», — добавили в ОКЭ. Всего в восстановительных работах задействовали около 300 сотрудников и 30 единиц спецтехники. В наиболее пострадавшие районы приезжали бригады из соседних муниципалитетов — Асбеста, Артемовского, Арамили, Новоуральска и других. Специалисты продолжают обходы и осмотры воздушных линий. Еще одна ресурсоснабжающая компания — «Россети Урал» — продолжает устранять последствия стихии, следует из последнего опубликованного пресс-службой компании сообщения: «Ремонтные работы продолжаются в п. Курганово Полевского округа, в населенных пунктах Дегтярского округа. Там фиксируются новые технарушения из-за неблагоприятной погоды, которые устраняем». В «Региональной сетевой компании» подчеркнули, что в Первоуральске, Ревде и Нижних Сергах работали 10 аварийных бригад из 40 человек и 12 единиц спецтехники. «Всего без электроэнергии остались 4400 человек. На данный момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено по резервным и основным схемам», — подсчитали в РСК. А «Уральские электрические сети» заявили, что их инфраструктура не пострадала.