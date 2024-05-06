Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике погиб в зоне СВО

06 мая 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Пелешенко, погибшему в зоне СВО, было 30 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне боевых действий погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике с Украины Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) страны. «5 мая на фронте погиб заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко», — передает украинский НОК в своем telegram-канале. Мужчине было 30 лет, он вступил в ряды ВСУ в 2022 году. На чемпионатах Европы в 2016 и 2017 годах атлет завоевал золото в весовой категории до 85 кг. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне боевых действий погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике с Украины Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) страны. «5 мая на фронте погиб заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко», — передает украинский НОК в своем telegram-канале. Мужчине было 30 лет, он вступил в ряды ВСУ в 2022 году. На чемпионатах Европы в 2016 и 2017 годах атлет завоевал золото в весовой категории до 85 кг. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место.