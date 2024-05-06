В Тюмени назвали дату отключения отопления

Отопление в Тюмени отключат 8 мая
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Тепло в квартиры тюменцев перестанут подавать с 8 мая Фото:

В Тюмени 8 мая отключат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук.

«В Тюмени заканчивается отопительный период. На основании долгосрочного прогноза погоды устанавливается положительная температура воздуха. Эти данные позволяют принять решение об окончании отопительного периода с 8 мая», — написал Кухарук.

В среду, 8 мая, оборудование на городских теплосетях начнут поэтапно переводить на летний режим работы. В многоквартирных домах этим займутся управляющие компании.

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В Тюмени 8 мая отключат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук. «В Тюмени заканчивается отопительный период. На основании долгосрочного прогноза погоды устанавливается положительная температура воздуха. Эти данные позволяют принять решение об окончании отопительного периода с 8 мая», — написал Кухарук. В среду, 8 мая, оборудование на городских теплосетях начнут поэтапно переводить на летний режим работы. В многоквартирных домах этим займутся управляющие компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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