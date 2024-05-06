В Тюмени назвали дату отключения отопления

Тепло в квартиры тюменцев перестанут подавать с 8 мая
В Тюмени 8 мая отключат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук.
«В Тюмени заканчивается отопительный период. На основании долгосрочного прогноза погоды устанавливается положительная температура воздуха. Эти данные позволяют принять решение об окончании отопительного периода с 8 мая», — написал Кухарук.
В среду, 8 мая, оборудование на городских теплосетях начнут поэтапно переводить на летний режим работы. В многоквартирных домах этим займутся управляющие компании.
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