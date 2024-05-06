В Тюмени назвали дату отключения отопления

Отопление в Тюмени отключат 8 мая

06 мая 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Тепло в квартиры тюменцев перестанут подавать с 8 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 8 мая отключат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук. «В Тюмени заканчивается отопительный период. На основании долгосрочного прогноза погоды устанавливается положительная температура воздуха. Эти данные позволяют принять решение об окончании отопительного периода с 8 мая», — написал Кухарук. В среду, 8 мая, оборудование на городских теплосетях начнут поэтапно переводить на летний режим работы. В многоквартирных домах этим займутся управляющие компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 8 мая отключат отопление. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук. «В Тюмени заканчивается отопительный период. На основании долгосрочного прогноза погоды устанавливается положительная температура воздуха. Эти данные позволяют принять решение об окончании отопительного периода с 8 мая», — написал Кухарук. В среду, 8 мая, оборудование на городских теплосетях начнут поэтапно переводить на летний режим работы. В многоквартирных домах этим займутся управляющие компании.