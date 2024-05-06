Где в Тюмени выгодно купить участок под ИЖС

В Тюмени выгоднее всего покупать участки в черте города

06 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Самые выгодные участки продаются на Велижанском тракте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выгоднее всего в Тюмени приобрести под ИЖС землю в районе Лугового, Березняков, по Ирбитскому и Велижанскому трактам. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости. «Самыми выгодными местами под ИЖС считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Это земли на территории села Луговое, Березняков, участки по Ирбитскому и Велижанскому трактам», — рассказал риелтор. Стоимость участков по Велижанскому тракту начинается от 500 тысяч рублей. В районе Березняков по Салаирскому тракту цена на землю стартует от миллиона рублей. Участки по Ирбитскому тракту начинают продавать от полутора миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выгоднее всего в Тюмени приобрести под ИЖС землю в районе Лугового, Березняков, по Ирбитскому и Велижанскому трактам. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости. «Самыми выгодными местами под ИЖС считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Это земли на территории села Луговое, Березняков, участки по Ирбитскому и Велижанскому трактам», — рассказал риелтор. Стоимость участков по Велижанскому тракту начинается от 500 тысяч рублей. В районе Березняков по Салаирскому тракту цена на землю стартует от миллиона рублей. Участки по Ирбитскому тракту начинают продавать от полутора миллионов рублей.