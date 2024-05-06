Где в Тюмени выгодно купить участок под ИЖС

Выгоднее всего в Тюмени приобрести под ИЖС землю в районе Лугового, Березняков, по Ирбитскому и Велижанскому трактам. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости.
«Самыми выгодными местами под ИЖС считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Это земли на территории села Луговое, Березняков, участки по Ирбитскому и Велижанскому трактам», — рассказал риелтор.
Стоимость участков по Велижанскому тракту начинается от 500 тысяч рублей. В районе Березняков по Салаирскому тракту цена на землю стартует от миллиона рублей. Участки по Ирбитскому тракту начинают продавать от полутора миллионов рублей.
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Выгоднее всего в Тюмени приобрести под ИЖС землю в районе Лугового, Березняков, по Ирбитскому и Велижанскому трактам. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости. «Самыми выгодными местами под ИЖС считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Это земли на территории села Луговое, Березняков, участки по Ирбитскому и Велижанскому трактам», — рассказал риелтор. Стоимость участков по Велижанскому тракту начинается от 500 тысяч рублей. В районе Березняков по Салаирскому тракту цена на землю стартует от миллиона рублей. Участки по Ирбитскому тракту начинают продавать от полутора миллионов рублей.