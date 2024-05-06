Где в Тюмени выгодно купить участок под ИЖС

В Тюмени выгоднее всего покупать участки в черте города
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СНТ Тура.Тюмень, дача, снт, снт тура
Самые выгодные участки продаются на Велижанском тракте Фото:

Выгоднее всего в Тюмени приобрести под ИЖС землю в районе Лугового, Березняков, по Ирбитскому и Велижанскому трактам. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости.

«Самыми выгодными местами под ИЖС считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Это земли на территории села Луговое, Березняков, участки по Ирбитскому и Велижанскому трактам», — рассказал риелтор.

Стоимость участков по Велижанскому тракту начинается от 500 тысяч рублей. В районе Березняков по Салаирскому тракту цена на землю стартует от миллиона рублей. Участки по Ирбитскому тракту начинают продавать от полутора миллионов рублей.

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Выгоднее всего в Тюмени приобрести под ИЖС землю в районе Лугового, Березняков, по Ирбитскому и Велижанскому трактам. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости. «Самыми выгодными местами под ИЖС считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Это земли на территории села Луговое, Березняков, участки по Ирбитскому и Велижанскому трактам», — рассказал риелтор. Стоимость участков по Велижанскому тракту начинается от 500 тысяч рублей. В районе Березняков по Салаирскому тракту цена на землю стартует от миллиона рублей. Участки по Ирбитскому тракту начинают продавать от полутора миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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